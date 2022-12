Ledger ouvre une collection d’art NFT pour mettre les artistes numériques à l’honneur

Au-delà de son activité liée aux hardware wallets, Ledger a diversifié ses activités cette année, par le biais des tokens non fongibles (NFT). En juin dernier, la licorne française avait déjà dévoilé sa marketplace NFT, mais Ledger souhaite désormais s’impliquer encore plus dans cette industrie, notamment au travers d’une collection d’art numérique présentée la semaine dernière :

NFTs are changing how art and culture are created, stored and exchanged.

For @ArtBasel Miami, we are proud to introduce our corporate NFT art collection that we have been building this year, alongside different initiatives to support NFT artists. https://t.co/Kb8I7PuYOA pic.twitter.com/1eIvS1LQvJ

— Ledger (@Ledger) December 1, 2022