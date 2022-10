Europe : que prévoient les régulateurs pour le secteur de la DeFi ?

Le Parlement européen vient d’approuver les réglementations MiCA et TFR, qui apportent des règles particulièrement contraignantes à l’écosystème des cryptomonnaies à partir de 2024. Et l’Union européenne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : c’est le secteur de la finance décentralisée (DeFi) qui semble désormais visé. Qu’est-ce qui pourrait changer ?

La Commission européenne se tourne vers la DeFi

La DeFi est par définition décentralisée : elle ne repose pas sur un organe central et peut en théorie fonctionner de manière entièrement séparée de la finance « traditionnelle ». Mais pas au point d’échapper aux régulateurs ? C’est en effet le secteur qui semble désormais visé par la Commission européenne, qui a lancé un appel à projets.

Publiée il y a quelques jours, la proposition établit clairement ses objectifs : « développer et déployer une solution technologique pour la supervision intégrée de l’activité de la finance décentralisée (DeFi) ». L’appel à projets se base uniquement sur Ethereum (ETH), la blockchain la plus largement utilisée pour ce type d’activités.

La publication parle bien de supervision « intégrée » puisqu’il s’agit de réguler activement Ethereum. C’est-à-dire de collecter des données de manière automatique en temps réel, afin de pouvoir surveiller toutes les transactions. Le coût du projet ? 250 000 euros.

👉 À lire également – L'Union européenne va-t-elle harmoniser les impôts sur les cryptomonnaies ?

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

L'Europe toujours plus stricte avec les cryptomonnaies ?

MiCA et la Travel Rule sont désormais une réalité. À partir de 2024, les entreprises proposant des services liés aux cryptomonnaies (Crypto Asset Service Provider ou CASP), devront collecter des informations particulièrement poussées sur les transferts de fonds de leurs utilisateurs.

Cette disposition va à l'encontre d'une partie de la philosophie développée au sein de l'écosystème, mais elle n'affecte pas les transferts entre portefeuilles autohébergés.

👉 Sur le même sujet – Le ministère de l’Économie a demandé l'accès au solde de tous les comptes bancaires des Français

Cet appel à projets fait donc monter d'un cran le champ d'investigation de l'Union européenne, la DeFi ne reposant par définition pas sur des entreprises et fournisseurs de service « classiques ».

Si une réglementation des cryptomonnaies est bien sûr nécessaire à l'échelle européenne, on peut se demander si la fermeté de l'Union ne pourrait pas freiner l'innovation dans un secteur particulièrement dynamique en ce moment.

👉 Pour aller plus loin – Comment l’Europe veut-elle encadrer les cryptomonnaies ? On fait le point sur MiCA et TFR

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Study on Embedded Supervision of Decentralised Finance via eTendering

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.