Le ministère de l’Économie a demandé l'accès au solde de tous les comptes bancaires des Français

Un ministère de l’Économie de plus en plus inquisiteur ? Bercy aurait demandé à avoir un regard sur les comptes bancaires de tous les Français il y a un an, selon une enquête. Où s’arrêtera le droit de regard de l’État ?

