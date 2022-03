Une étude révèle que 44 % des Allemands sont prêts à investir dans les cryptomonnaies

L’Allemagne, exemple européen pour les cryptomonnaies

Pour Florian Döhnert-Breyer, directeur général de F5 Crypto, une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies et enregistrée localement :

« L’Allemagne est un modèle pour les autres pays de l’Union européenne, dont les populations sont généralement plus ouvertes aux investissements à long terme ». En outre, « en tant que plus grand pays de l’Union européenne avec une vision notoirement réticente au risque des actifs financiers, l’Allemagne a un rôle particulier à jouer ».

Un rapport annuel de la célèbre plateforme de cryptomonnaies KuCoin vient encore de démontrer ce rôle de « modèle » que détient l’Allemagne en matière de cryptomonnaies. Le rapport nommé « Into The Cryptoverse 2022 » souligne que l’Allemagne a été le premier pays européen à reconnaître que le bitcoin est une « unité de valeur » et pourrait être classé comme un « instrument financier ».

Et les chiffres confirment cette tendance de précurseur dans les cryptomonnaies : selon les résultats de l’étude de KuCoin, 44% des Allemands se disent « motivés » à investir dans les cryptomonnaies, et 37% disent l’avoir déjà fait. Des chiffres bien loin des 8% des Français qui avaient déclaré avoir déjà investi dans les cryptomonnaies dans un rapport de février 2022 du cabinet d’audit KPMG, réalisé en collaboration avec Cryptoast.

Le rapport de KuCoin indique également qu’en Allemagne, 69% des investisseurs en cryptomonnaies sont des hommes, mais que 53% des femmes interrogées sont prêtes à s’y intéresser.

Une aversion au risque différente ?

En attendant les grandes décisions prises par les gouvernements, les investisseurs particuliers souhaitent diversifier leurs actifs et protéger leur épargne. Et quand on leur parle d’inflation, d’or, et de crise financière, ils pensent tout de suite aux cryptomonnaies.

Les investisseurs issus de la jeune génération font figure d’exemples puisqu’ils sont très nombreux à avoir franchi le cap de l’investissement en cryptomonnaies. Ce qui n’est pas une énorme surprise finalement, l’Allemagne possédant une place boursière très dynamique auprès des investisseurs locaux comme étrangers, l’éducation financière étant très différente de la France.

Le PDG de Kucoin, Johnny Lyu, a confirmé ces affirmations dans le rapport :

« Les cryptomonnaies sont très populaires parmi les partisans de la stratégie d’accumulation, en particulier parmi la jeune génération. Ils préfèrent épargner seuls pour leur retraite et diversifier leur épargne grâce à l’utilisation de ces dernières.»

En revanche, il rappelle que « malgré la forte demande de cryptomonnaies parmi les Allemands, le pays n’a pas encore de règlementation spécifique qui règlemente sans équivoque l’utilisation de la monnaie numérique ». C’est tout le problème à l’heure actuelle qui se pose au niveau de l’Union européenne où la volonté de réguler les cryptomonnaies n’est plus un tabou.

Récemment, le projet de bannir toutes les cryptomonnaies fonctionnant sur le système Proof of Work (PoW) a été rejeté. Réguler les cryptomonnaies, c’est aussi permettre leur démocratisation à tous.

