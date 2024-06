Ethereum (ETH) : le prix moyen d’une transaction n’a jamais été aussi bas — Que disent les chiffres ?

Sur Ethereum (ETH), le prix moyen en Gwei d’une transaction se trouve sur des niveaux historiquement bas. Comment interpréter cela et qu’est-ce que ça veut dire ? Nous faisons le point.

Sur Ethereum, le prix moyen en Gwei d’une transaction atteint un plus bas historique

Cela n’a échappé à personne s’intéressant à l’écosystème des cryptomonnaies en ce moment, les prix peinent à trouver une direction durable depuis quelques mois. En conséquence de cela, nous pouvons notamment observer une baisse d’activité sur les différentes blockchains, avec notamment Ethereum (ETH), qui voit les frais transactions naviguer sur des records à la baisse depuis ce week-end.

Sur les 6 derniers mois, le graphique ci-dessous nous montre une baisse marquée après un record à la hausse de près d’un an le 5 mars dernier :

Figure 1 — Coût moyen en gas d’une transaction sur Ethereum

Ainsi, le prix moyen en Gwei d’une transaction était de 4,2 et 4,86 ce week-end, à savoir des niveaux qui n’avaient, semblent-ils, jamais été atteints.

Pour nuancer ces propos, il peut être intéressant d’observer également le prix médian en Gwei d’une transaction, plutôt que son prix moyen. Sur cette base, nous nous trouvons plutôt sur des niveaux comparables à ceux de 2020 :

Figure 2 — Prix médian en Gwei d’une transaction ces 5 dernières années

Le graphique ci-dessus montre par exemple que le 15 juin dernier, le prix médian était de 5 Gwei, un plus bas depuis 1er février 2020.

Des observations à nuancer

Si les prix de transactions sur Ethereum atteignent des niveaux particulièrement bas en Gwei, il convient toutefois de ne pas se tromper en confondant cela avec le prix réel payé par l’utilisateur.

Pour cela, plusieurs paramètres doivent être considérés. Chaque smart contract consomme plus ou moins de Gwei en fonction de sa complexité et cette consommation est elle-même influencée par l’activité du réseau. Cependant, il est important de rappeler que le Gwei est une fraction d’ETH. Plus précisément, 1 ETH est égal à 1 milliard de Gwei. De ce fait, le coût d’une transaction est également influencé par le prix dudit ETH à un instant T.

Lors de l’écriture de ces lignes, 1 ETH s’échangeait à 3 300 dollars.

En prenant ces paramètres en compte, le prix moyen d’une transaction en dollars est ainsi à son plus bas depuis le 2 octobre 2022, où il avait atteint 0,97 dollar. Ce week-end, ce même coût moyen était de 1,33 et 1,73 dollar :

Figure 3 — Prix moyen en dollars d’une transaction sur Ethereum ces 6 derniers mois

Outre l’activité en baisse, la récente mis à jour Dencun a aussi son rôle à jouer. Et pour cause, l’arrivée du Proto-Danksharding a considérablement réduit la consommation en gas des séquenceurs des layer 2, ce qui a une influence globale sur l’activité du réseau.

Malgré tout, cette baisse d’activité générale ne doit pas être minimisée. Cela se ressent également sur Bitcoin (BTC) par exemple, avec des revenus en baisse pour les mineurs, sur des niveaux équivalents à ceux de septembre 2023.

Sources : Etherscan, Dune

