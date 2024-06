ETF Ethereum spot : la guerre est lancée - Quels seront leurs frais ?

Les ETF Ethereum spot ont franchi une étape cruciale vers leur introduction sur les marchés américains, avec l'approbation de 8 formulaires 19b-4 par la SEC le 23 mai dernier. Que nous révèlent les formulaires S-1, derniers documents déposés vendredi devant encore recevoir l'aval de la SEC ?

Premières informations sur les ETF Ethereum spot

Vendredi, les futures émetteurs des ETF Ethereum spot approuvés le mois dernier ont mis à jour leur formulaire S-1, dernier document nécessaire avant le lancement de ces nouveaux véhicules d'investissement sur les bourses américaines.

Effectivement, ce sont au total 8 formulaires 19b-4 qui ont reçu le tampon de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mai dernier, condition préliminaire avant une mise sur le marché. Cependant, les derniers points à clarifier avant un véritable lancement, notamment au niveau des frais qui accompagneront les ETF Ethereum, sont proposés au régulateur via les formulaires S-1.

📖 Pour aller plus loin, découvrez comment investir dans les ETF Ethereum spot

À l'heure de l'écriture de ces lignes, seuls Franklin Templeton et VanEck ont révélé les frais qu'ils souhaitaient proposer, à savoir respectivement 0,19 et 0,20 % (leurs frais étant de 0,19 et 0,25 % sur leurs ETF Bitcoin). Bien que les frais proposés par les émetteurs doivent être publics avant le lancement des ETF, il est possible que les sociétés concernées attendent le dernier moment pour révéler leur jeu.

Actuellement, Fidelity, Grayscale, Invesco Galaxy, Bitwise, 21Shares et BlackRock n'ont donc pas encore précisé quels seraient leurs frais. Ce marché naissant laissant encore pleinement place à la compétition, il pourrait s'agir là d'une stratégie de leur part pour ajuster leurs frais en fonction de la concurrence.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Capital d'amorçage et perspectives

Selon les derniers documents déposés, Fidelity envisage un capital d'amorçage (seed investment) de 4,7 millions de dollars pour son ETF spot basé sur l'Ether, à 38 dollars par action. 21Shares a révélé un investissement de 340 739 dollars dans son ETF ETH, soit 20 000 actions.

De leur côté, Franklin Templeton et Invesco Galaxy ont indiqué qu'ils avaient chacun reçu un investissement initial de 100 000 dollars.

Les investissements initiaux dans ces ETF Ethereum spot permettent de lancer le fonds en fournissant les capitaux nécessaires pour couvrir les frais de démarrage et de gestion. De plus, ces investissements assurent une certaine liquidité initiale, rendant le fonds plus attractif et fonctionnel dès sa création, ce qui est essentiel pour attirer d'autres investisseurs et établir une base solide sur le marché.

Là aussi, le montant réuni permet de se faire une idée de qui pourrait se placer comme leader de cette nouvelle section de marché aux États-Unis.

👉 Poursuivez votre lecture – ETF sur le token SOL de Solana : bientôt sur les marchés au Canada ?

D'autres détails ont été révélés dans ces fameux formulaires S-1, notamment concernant les dangers pour les investisseurs et d'autres sujets d'ordre réglementaire.

Selon Eric Balchunas, analyste spécialisé dans les ETF chez Bloomberg Intelligence, ces véhicules d'investissement basés sur l'Ether devraient être lancés autour du 2 juillet. Selon lui, ces ETF seraient « chanceux » s'ils parvenaient à réunir 20 % des actifs sous gestion dédiés aux ETF Bitcoin spot, soit 55,55 milliards de dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources : documents déposés auprès de la SEC

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.