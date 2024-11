Ethereum (ETH) sera la blockchain qui bénéficiera le plus de la victoire de Donald Trump, selon l'un de ses cofondateurs

Lors de l'édition 2024 de la Devcon se déroulant en Thaïlande, Joseph Lubin, le PDG de Consensys, s'est exprimé autour de la blockchain qu'il a cofondé : Ethereum. Selon lui, le protocole est « prêt à bénéficier » des potentiels avantages de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines.

Pour le cofondateur d'Ethereum, « les États-Unis ont mis des bâtons dans les roues d'Ethereum depuis assez longtemps, ce qui a provoqué beaucoup de peur, d'incertitude et de doutes ». Joseph Lubin a rapidement mentionné la Securities and Exchange Commission (SEC) dont la politique conservatrice en matière de régulation des cryptomonnaies a beaucoup été décriée par l'industrie.

« Nous vivons depuis longtemps dans un monde où l'on nous manipule, un monde généreusement manipulé par la SEC. Je pense qu'il est assez clair de dire que tout cela a été induit par le côté progressiste du parti démocrate, » a déclaré le PDG de Consensys. Ce dernier avait déjà tenu des propos similaires sur le gendarme financier américain en mai dernier.

Selon Joseph Lubin, la prochaine investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis permettra d'entreprendre un changement dans la direction de la SEC qui sera favorable à l'écosystème crypto et à Ethereum. À l’heure actuelle, Gary Gensler est toujours le président de l'autorité régulatrice, mais Donald Trump avait promis de le renvoyer une fois qu'il serait élu.

Suite à l'annonce de la victoire du candidat républicain aux élections présidentielles américaines, le marché des cryptomonnaies est parti à la hausse. Outre le Bitcoin (BTC) qui a atteint son ATH non loin de 90 000 dollars, le cours de l'Ether (ETH) a également connu une hausse spectaculaire de près de 40 % en une semaine.

Cette hausse de l'Ether est plus importante que celle du Bitcoin dont le prix n'a augmenté « que » de 30 % ces 7 derniers jours. De la même manière, les ETF Ethereum spot disponible sur le sol américain ont connu une hausse de leur afflux net ces derniers jours, enregistrant même un record avec 295 millions de dollars de flux nets entrants le 11 novembre.

Pour Joseph Lubin, cette tendance laisse présager un bel avenir pour la blockchain Ethereum :

Nous avons déjà vu un rebond plus favorable à l'Ether [...] Donc, Ethereum est mieux placé pour en bénéficier plus que d'autres protocoles, je pense, surtout parce que cette blockchain est simplement beaucoup plus grande et plus mature que tous les autres écosystèmes, à l'exception de Bitcoin, qui est certes mature mais limité dans son champ d'action.