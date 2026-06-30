Le leader mondial de la gestion d’actifs BlackRock continue son incursion dans le secteur des cryptomonnaies avec l’intégration du protocole Ethena à sa plateforme Aladdin. Une collaboration qui pourrait offrir « un accès institutionnel unique » au stablecoin USDe. On fait le point…

BlackRock intègre le stablecoin USDe à sa plateforme Aladdin

Depuis son arrivée confirmée dans le secteur des cryptomonnaies, le leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock représente à lui seul le changement de paradigme annoncé pour cet écosystème en direction de la finance traditionnelle, et cela prend désormais la forme d'une intégration du protocole Ethena à sa plateforme Aladdin.

En effet, l'émetteur du stablecoin synthétique USDe - dont la stabilité repose sur une stratégie de trading delta-neutre - vient d'annoncer cette « collaboration » sur son compte X, impliquant la prise en charge de ce token sur la plateforme d'investissement et de gestion de portefeuille d'entreprise de BlackRock.

Pour approfondir - Qu'est-ce qu'Ethena (ENA) ? Tout savoir sur son stablecoin USDe

Selon les détails du communiqué officiel, ce partenariat a pour ambition de « faire progresser l'adoption institutionnelle de l'infrastructure liée aux dollars numériques et leur interopérabilité avec les actifs financiers tokenisés », grâce à la mise en place d'une facilité de liquidité de 100 millions de dollars en USDe par l'intermédiaire de la société Securitize.

L'intégration de l'USDe à Aladdin offre un accès institutionnel unique aux plus de 20 000 milliards de dollars d'actifs gérés par les institutions financières via sa plateforme. Ethena

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Vers une hausse annoncée de l'offre de stablecoins USDe ?

Il ne s'agit pas de la première collaboration entre le protocole Ethena et le géant de la finance BlackRock. En effet, ces deux acteurs financiers ont déjà uni leurs forces afin de lancer le stablecoin USDtb, collatéralisé par le fonds tokenisé BUIDL, en septembre 2024.

C'est la raison pour laquelle le fondateur d'Ethena, Guy Young, présente cette étape comme « la prochaine phase d'adoption des crypto-actifs portée par une infrastructure permettant aux institutions financières traditionnelles d'interagir avec des produits financiers on-chain via des systèmes et des processus de travail qui leur sont déjà familiers ».

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Bien évidemment, cette annonce « ne signifie pas automatiquement que 20 000 milliards de dollars vont affluer vers l'USDe », comme ne manque pas de le souligner le chercheur crypto Diego sur le réseau X. Toutefois, cela permet très clairement au stablecoin synthétique d'Ethena « d'accéder à une nouvelle couche de distribution qui devrait stimuler son offre dans les mois à venir ».

L'offre actuelle de stablecoins USDe s'élève à 4,45 milliards de dollars, en baisse d'environ 70 % par rapport à son ATH (14,8 milliards de dollars en octobre 2025). Même dans le cadre du scénario le plus pessimiste (seulement 0,01 % de conversion), cela permettrait d'enclencher une augmentation d'environ 45 %. Diego

Une situation qui pourrait se voir largement accélérée par la capacité du stablecoin USDe à générer des rendements plus importants que ses concurrents, même si cela n'a rien de garanti et dépend largement de la situation du marché et des performances de sa stratégie delta-neutre.

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Sources : Ethena, Diego

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