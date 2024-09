Ethena s'apprête à sortir un stablecoin collatéralisé par le fonds tokenisé BUIDL du géant BlackRock

Le protocole Ethena, qui propose des stablecoins décentralisés, s'apprête à lancer un stablecoin collatéralisé par BUIDL, le fonds tokenisé du géant de la finance BlackRock en partenariat avec Securitize.

We are excited to announce Ethena's newest product offering: UStb

UStb will be fully backed by @Blackrock BUIDL in partnership with @Securitize, enabling a separate fiat stablecoin product alongside USDe

Details below on why this is important: pic.twitter.com/jOIoMef7W3

— Ethena Labs (@ethena_labs) September 26, 2024