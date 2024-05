ETF Ethereum spot : revirement de situation, une approbation probable de la SEC ?

C'est ce qu'ont déclaré deux analystes spécialisés dans les ETF chez Bloomberg bien connus alors même que tout le monde s'attend à un refus des candidatures de la part de la SEC.

« James Seyffart et moi-même augmentons nos chances d'approbation de l'ETF spot Ether à 75% (contre 25% initialement), en entendant cet après-midi des rumeurs selon lesquelles la SEC pourrait faire un virage à 180° sur cette question (de plus en plus politique), ce qui fait que tout le monde se précipite maintenant (comme nous, tout le monde a supposé qu'ils seraient refusés). »