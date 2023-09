ETF Ethereum : La SEC donne le feu vert à Valkyrie pour un ETF futures

Le gestionnaire d'actifs Valkyrie vient d'obtenir le feu vert de la SEC pour l'ajout des contrats futures Ether (ETH) à son ETF Bitcoin. C'est le premier fonds négocié en bourse de ce genre approuvé par le régulateur des marchés financiers américains.

La SEC approuve la demande de Valkyrie

Alors que la Securities and Exchange Comission (SEC) vient de prolonger l'attente quant à l'approbation du premier ETF Bitcoin spot, celle-ci n'a pas opposé de résistance à un fonds négocié en bourse sur les contrats à terme sur l'Ether (ETH).

En août dernier, la société d'investissement spécialisée dans les cryptomonnaies, Valkyrie, a déposé une demande auprès de la SEC pour faire évoluer son ETF Bitcoin Strategy. Initialement basé sur des contrats futures sur Bitcoin (BTC), l'idée était d'y ajouter également des contrats futures sur l'Ether.

Selon des informations initialement rapportées par nos confrères de Reuters, cette demande a obtenu le tampon d'approbation du régulateur américain. Le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF devrait être officiellement mis à jour le 3 octobre, date à laquelle il prendra le nom de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF).

En réponse à cette actualité, le cours de l'Ether (ETH) s'est apprécié d'un peu plus de 3 %, avoisinant de nouveau la barrière technique de 1 700 dollars.

Évolution du cours de l'Ether (ETH) sur les dernières 24 heures

Le tout premier ETF Ethereum futures

Valkyrie marque donc le lancement du premier ETF Ethereum sur les contrats à terme aux États-Unis. Ce type de fonds était attendu depuis un certain temps, et l'approbation de la SEC devrait très certainement ouvrir la voie à d'autres gestionnaires d'actifs.

Parmi ceux-ci, il se pourrait que l'on ait Volatility Shares et son Ether Strategy ETF (ETHU) (dont la demande a été déposée le 12 octobre dernier), VanEck et le VanEck Ethereum Strategy ETF ou encore Bitwise et Grayscale.

Le fonds Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF devrait vraisemblablement s'échanger au Nasdaq. Il supportera des contrats à terme sur l'Ether négociés sur le Chicago Mercantile Exchange, ainsi que certaines places de marchés enregistrées auprès de CFTC.

Ethereum rejoint Bitcoin !

Le succès de Valkyrie dans cette démarche de proposer une exposition à des contrats futures sur Ether intervient quasiment deux ans après le lancement de produits similaires sur Bitcoin.

En octobre 2021, ProShares avait lancé son produit basé sur les contrats futures de Bitcoin, quelques jours seulement avant que Valkyrie et VanEck ne suivent le même chemin. Ce premier avait d'ailleurs bénéficié d'un certain avantage en tant que précurseur qui lui a permis de rapidement accumuler plus d'un milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Avantage qui est désormais accordé à Valkyrie et qui soulève des questionnements chez certains observateurs. En effet, en mai dernier, la SEC avait expliqué ne pas être prête à accepter ce type de produit, forçant des émetteurs tels que Grayscale à retirer leur demande.

