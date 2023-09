ETF Bitcoin : 3 demandes d'ETF BTC au comptant sont repoussées à janvier 2024, dont celle de BlackRock

Sans surprise, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé de repousser les demandes d'ETF Bitcoin au comptant de BlackRock, Valkyrie, Invesco et Bitwise. Bien que cette décision ne soit pas réellement surprenante en soi, nous pouvons noter que le régulateur américain a donné son avis alors qu'il ne devait le faire qu'à la mi-octobre.

Plus tôt dans la semaine, la SEC avait déjà repoussé la demande d'ETF Ethereum au comptant déposée conjointement par Ark Invest, la société de Cathie Wood, et 21Shares. Pourtant, elle avait jusqu'au mois de novembre pour faire part de sa décision au public.

Jusqu'ici, la SEC n'a encore jamais accepté d'ETF Bitcoin au comptant, bien que des ETF Bitcoin Futures soient déjà sur le marché américain. Une incohérence qu'avait pointée Grayscale dans le cadre de son procès contre la SEC, qui avait d'ailleurs été reconnue par la cour d'appel.

Selon l'analyste de Bloomberg James Seyffart, spécialisé dans le secteur des ETF, c'est d'ailleurs l'issue du procès entre la SEC et Grayscale qui pourrait s'inscrire comme un catalyseur pour l'approbation des futurs ETF Bitcoin spot sur la liste d'attente dans l'hypothèse où le gestionnaire d'actifs obtiendrait gain de cause. À ce sujet, la SEC a jusqu'au 13 octobre pour faire appel.

Concernant les autres demandes d'ETF Bitcoin actuellement en attente, nous pouvons logiquement nous attendre à ce que la SEC annonce les repousser également dans le cours de la journée. Cela devrait concerner les ETF BTC spot de Fidelity, VanEck et WisdomTree.

Okay. Guessing the SEC is done for the night. We're expecting the other 3 #bitcoin ETF delay orders tomorrow before the government shut down. Firms remaining are @WisdomTreeFunds, @vaneck_us, and @Fidelity https://t.co/mS71wsZZDU pic.twitter.com/qcQdBUGEb5

— James Seyffart (@JSeyff) September 28, 2023