ETF Ethereum : la course aux ETF ETH spot est lancée – Après Ark Invest, VanEck fait sa propre demande

VanEck a rapidement réagi à la demande d'ETF Ethereum spot déposée par Ark Invest hier en soumettant sa propre demande à la SEC dans la foulée. Selon de nombreux analystes, nous pouvons nous attendre à une vague de demandes d'ETF Ethereum au comptant, tout comme nous avons pu l'observer pour les ETF Bitcoin spot après la première demande initiée par BlackRock.

Le début de la vague d'ETF Ethereum ?

Les ETF, ces fonds négociés en bourse, ne cessent d'occuper l'actualité depuis que le plus grand fonds de gestion au monde, BlackRock, a déposé sa demande d'ETF Bitcoin au comptant auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) au mois de juin dernier.

Dans la foulée, de nombreuses sociétés spécialisées dans les produits négociés en bourse de premier plan ont émis leur propre demande, à l'instar de Bitwise, WisdomTree, Invesco & Galaxy, Fidelity ou encore Valkyrie.

Mais cette fois-ci, il n'est pas question d'ETF BTC spot, mais bien d'ETH Ethereum : Ark Invest, la société de Catie Wood, a lancé la course aux ETF Ethereum spot hier, dans une demande déposée auprès de la SEC au côté de 21Shares.

Et il n'aura pas fallu plus longtemps pour que VanEck, une société spécialisée dans les ETF, dépose sa propre demande d'ETF Ethereum au comptant dans la foulée. Non sans une pointe de sarcasme, VanEck a fait remarquer sur X (anciennement Twitter) qu'ils avaient été les premiers à signifier leur intérêt pour un ETF de cet acabit :

Late to the party? We filed our S-1 for a Spot Ether ETF back on 5/7/2021. https://t.co/hYE6TG90Q3 — VanEck (@vaneck_us) September 6, 2023

« En retard à la fête ? Nous avons déposé notre S-1 pour un ETF Spot Ether le 7/05/2021. »

Le « S-1 » mentionné par VanEck correspond à un type de formulaire développant les caractéristiques d'un ETF de manière à le présenter sans pour autant officialiser la demande auprès de la SEC.

Ainsi, tout comme a pu le faire Ark Invest hier, VanEck a cette fois-ci officialisé sa demande via un formulaire 19b-4, qui, lui, déclenche le fameux calendrier des échéances de la SEC, comme l'a expliqué l'analyste pour Bloomberg James Seyffart :

BOOM: 19b-4 filing from @vaneck_us AND @ARKInvest/@21co__ for spot Ethereum ETFs. This is different from the earlier Ark/21shares S-1 filing because this will ultimately start that clock we are so used to following with spot Bitcoin filings. pic.twitter.com/qP7nydc33w — James Seyffart (@JSeyff) September 6, 2023

Ainsi, selon Seyffart, nous pouvons nous attendre à un déferlement de demandes d'ETF Ethereum au comptant dans les prochains jours, tout comme nous avons pu le voir lorsque BlackRock a déposé sa demande d'ETF Bitcoin.

La raison à cela est simple : toutes les demandes d'ETF se retrouvent face au même délai de validation ou de refus. Autrement dit, les premiers à faire leur demande seront les premiers à avoir la réponse de la SEC, et donc les premiers à avoir la possibilité de mettre leur ETF en place sur la bourse dédiée.

Le mois dernier, la SEC avait fait souffler un vent d'espoir dans l'écosystème en se disant prête à accepter certaines demandes d'ETF Ethereum Futures, bien qu'aucun calendrier n'avait alors été communiqué.

