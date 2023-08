ETF Bitcoin : la SEC va devoir donner ses premières réponses d'ici quelques jours, notamment pour BlackRock

Dès vendredi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis va devoir se prononcer sur de nombreuses demandes d'ETF Bitcoin au comptant, notamment celle du géant BlackRock. Peut-on espérer un revirement de situation, les juges ayant qualifié le traitement de la demande de Grayscale par la SEC d'« arbitraire et capricieux » ?

La SEC va devoir se prononcer sur les ETF Bitcoin au comptant

Hier a été un jour probablement historique dans l'histoire du bras de fer opposant la Securities and Exchange Commission (SEC) à l'écosystème des cryptomonnaies : Grayscale, le plus grand gestionnaire de fonds crypto au monde, a gagné son procès contre le régulateur.

Grayscale avait précédemment engagé des poursuites contre la SEC, qui lui avait refusé le droit de convertir son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en un ETF Bitcoin au comptant, prétextant des risques de manipulation de marché.

Cette victoire de Grayscale est, au-delà du point de vue symbolique, très importante d'un point de vue du calendrier en cours : la SEC va effectivement devoir donner son avis sur de nombreuses demandes d'ETF Bitcoin au comptant d'ici quelques jours.

Ainsi, dès vendredi, la SEC devra donner son avis sur les demandes d'ETF Bitcoin au comptant transmises par 21Shares & Ark Invest, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco & Galaxy, Fidelity, Valkyrie, et surtout BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

Si les regards sont surtout tournés vers BlackRock, ce n'est pas seulement pour son aura, mais également car le géant détient un impressionnant passif concernant les ETF, avec 575 demandes acceptées contre une seule refusée dans toute son histoire.

Une réponse devra être donnée par la SEC à son égard le 2 septembre, et il n'est pas impossible que le sort lui soit finalement favorable avant Grayscale.

Figure 1 – Calendrier des échéances relatives aux ETF Bitcoin au comptant

Le marché crypto est d'ailleurs particulièrement sensible aux annonces concernant les ETF, comme a pu en témoigner la hausse du cours du Bitcoin, qui a grimpé de 8 % suite à l'annonce de la victoire de Grayscale.

Figure 2 – Cours du BTC sur 7 jours

Précisons que la SEC a la liberté d'accepter les demandes d'ETF ou bien de repousser l'échéance au mois d'octobre prochain. Une fois la seconde échéance atteinte, elle pourra également la repousser une troisième fois si elle le souhaite.

👉 Faites-vous guider pour acheter du Bitcoin simplement et rapidement

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Que va changer la victoire de Grayscale pour les ETF Bitcoin ?

La victoire de Grayscale est importante, car elle va forcer la SEC à devoir consolider davantage ses dossiers pour motiver ses refus, alors que le régulateur se contentait quasiment jusque là de balayer les demandes d'un revers de la main.

L'un des juges décisionnaires dans l'affaire Grayscale a d'ailleurs souligné les incohérences au sein même de la SEC, qui a refusé la demande du fonds crypto alors qu'elle a déjà autorisé de nombreux ETF Bitcoin futures qui comportent sensiblement les mêmes caractéristiques. Le juge a même parlé d'une décision « arbitraire et capricieuse ».

Ainsi, car il ne faut pas se leurrer, il est fort probable que la SEC repousse les demandes d'ETF Bitcoin au comptant attendues prochainement, mais elle devra redoubler d'efforts si elle souhaite les rejeter sans souffrir de nouvelles poursuites en retour.

À ce titre, soulignons d'ailleurs que le régulateur devra reconsidérer la demande de Grayscale, et devra donc délivrer de sérieux arguments si il souhaite de nouveau se positionner sur un refus, et ce d'autant plus que les juges de la Cour d'appel se sont, eux, positionnés contre elle.

Coinbase, qui a été désigné comme partenaire financier pour de nombreuses demandes d'ETF, a en tout cas également profité de l'annonce de la victoire de Grayscale, son action BASE ayant gagné 16 % dans les heures suivantes.

👉 Sur le même sujet – Victoire de Grayscale, licence de X, appels à licencier Gary Gensler... L'optimisme porte le cours du Bitcoin (BTC)

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Sources : Messari, Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.