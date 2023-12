Les ETF Bitcoin en danger ? BlackRock envisage que le BTC soit requalifié en tant que security

Lundi dernier, BlackRock, le géant de la gestion d'actifs, mettait à jour sa demande d'ETF Bitcoin spot auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les modifications apportées concernaient principalement de nouvelles informations sur les mesures que BlackRock prendra pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et surveiller les mouvements de prix inhabituels.

En examinant de plus près le document déposé, il est notable que BlackRock évoque la possibilité que le Bitcoin soit reclassé en tant que security, un titre financier en français, plutôt que comme une commodity (une matière première) par les institutions étasuniennes. BlackRock souligne :

Le gestionnaire d'actifs explique que si le Bitcoin était reclassé comme une security, cela compliquerait grandement la négociation de cette cryptomonnaie, et pourrait avoir un impact significatif sur la valeur du Bitcoin et sur la capacité des acteurs du marché à revendre l'ETF.

Classifier une cryptomonnaie comme une security impliquerait son enregistrement, la conformité des plateformes à de nouvelles réglementations, et l'obligation pour les acteurs impliqués de se conformer aux lois plus strictes sur les titres financiers. Cette situation pourrait rendre l'actif moins accessible, ce qui aurait un impact négatif sur sa valeur.

Dans les modifications soumises à la SEC en début de semaine, BlackRock prend l'exemple de sa plainte contre Ripple et ses dirigeants concernant les ventes du token XRP :

L'avocat spécialisé en litige commercial, Joe Carlasare, a commenté la mention d'une éventuelle modification du statut du Bitcoin par BlackRock en la qualifiant d'intéressante.

Cependant, il trouve « absurde » que la SEC exige que cette possibilité soit notifiée dans le dépôt. Il fait remarquer que cette formulation n'était pas présente dans la dernière modification apportée par BlackRock et qu'elle a été incluse en tant que risque divulgué aux investisseurs de l'ETF.

Interesting update to BlackRock / IShares S-1 filing regarding the concern that the SEC could take an approach that Bitcoin is a potential security 🧐

Seems silly, but apparently the SEC wants that language in there. pic.twitter.com/84sCkgFncC

— Joe Carlasare (@JoeCarlasare) December 5, 2023