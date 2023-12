BlackRock met à jour sa demande d’ETF Bitcoin spot auprès de la SEC

Les géants de la gestion d'actifs BlackRock et Bitwise ont récemment modifié leurs dépôts S-1 pour leurs ETF Bitcoin spot auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Ces mises à jour, effectuées le lundi 4 décembre 2023, représentent une étape significative dans l'acceptation des ETFs par la SEC et dans l'adoption institutionnelle de Bitcoin. Jusqu'à présent, la SEC s'était montrée réticente à approuver un ETF Bitcoin spot, retardant toutes les demandes reçues. Cependant, il est important de noter que de tels délais dans les décisions de ce type sont courants et peuvent être interprétés comme un indicateur que de discussions entre les différentes parties sont en cours.

Les mises à jours de deux demandes de BlackRock et Bitwise, déposés l'un après l'autre ont l'air de répondre au directives de la SEC.

Plus précisément, la mise à jour du dossier de BlackRock intègre un rapport audité par PricewaterhouseCoopers (PWC) traitant de mesures ajoutées pour lutter contre le blanchiment d'argent, ainsi que de nouvelles informations sur les mesures que l'administrateur du fonds (BlackRock) prendra pour surveiller les mouvements de prix inhabituels.

Plusieurs analystes, dont James Seyffrat et Eric Balchunas, estiment que les récentes modifications suggèrent que la SEC, pourrait émettre des directives similaires aux autres sociétés qui attendent l'approbation de leur ETF Bitcoin spot.

Selon eux, ces mises à jour résultent probablement de nombreuses conversations entre les deux parties, et que l'approbation du premier ETF Bitcoin spot serait imminente, prévue avant le 10 janvier 2024.

LATEST: Look for updated S-1 filings this week (which answer round two comments from SEC which I heard were exhaustive and poss final). But.. we won’t see updated 19b-4s bc SEC asked issuers to send back offline for now. Those prob be re-filed just bf approval date (see below) https://t.co/ZhtN86f0Q3

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 4, 2023