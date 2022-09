États-Unis : la Maison-Blanche envisage l’interdiction du mining de Bitcoin (BTC)

Le Bitcoin (BTC) aurait un coût carbone trop élevé, selon un rapport de la Maison-Blanche. En conséquence, elle recommande d’inciter les mineurs à utiliser des sources d’énergies plus vertes… Ou de subir une éventuelle interdiction.

Un rapport sur le coût écologique des cryptomonnaies

Le président Joe Biden avait demandé un rapport sur les cryptomonnaies, en vue de les encadrer plus largement. C’est le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche qui s’est penché sur le sujet, et il vient de publier un rapport.

Ce dernier se concentre sur les coûts écologiques des cryptomonnaies, et de la preuve de travail en particulier. Le rapport rappelle que les réseaux Bitcoin et Ethereum (ETH) représentent à eux deux 60% de la capitalisation des cryptomonnaies. Au total, le minage de ce type de cryptomonnaies représenterait 0.3% des émissions de gaz à effet de serre.

D’où des recommandations du rapport : le secteur des cryptomonnaies doit réduire son impact, et l’on doit inciter les acteurs à utiliser des méthodes de consensus plus « vertes ».

La Maison-Blanche envisage l’interdiction du mining de Bitcoin

Le rapport fait plusieurs suggestions d’actions, dont une meilleure surveillance des mineurs de cryptomonnaies, afin de « mitiger les impacts » de leur activité. Avec de possibles conséquences réelles : le rapport de la Maison-Blanche envisage l’interdiction pure et simple du mining si ses conséquences écologiques ne sont pas réduites :

« Si ces mesures n’étaient pas efficaces pour réduire les impacts, l’Administration devrait explorer des ordres exécutifs, et le Congrès pourrait envisager des législations, afin de limiter ou éliminer l’utilisation de ces mécanismes de consensus consommant une quantité importante d’électricité pour le minage de cryptomonnaies. »

Ce n’est pour l’instant qu’une recommandation d’un rapport, mais c’est loin d’être anodin. Depuis que la Chine a fermé ses fermes de mining, les mineurs se sont déplacés… Notamment aux États-Unis, qui représentaient en janvier dernier 38% du hashrate mondial, selon les données rassemblées par le CBECI.

Les États-Unis sont donc devenus un hub du mining mondial, et ils comptent bien réguler ce secteur. Les choses changent en tout cas également au niveau des cryptomonnaies. Dans quelques jours, Ethereum passera à la preuve d’enjeu, ce qui réduira drastiquement sa consommation d’électricité. Un événement d’ampleur, qui pourrait inciter les institutions et décideurs à se pencher à nouveau sur le sujet.

Source : Maison-Blanche, communiqué

