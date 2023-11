États-Unis vs Chine : une guerre de hashrate sur Bitcoin (BTC)

Dans un contexte de tensions technologiques et géopolitiques croissantes, Antpool et Foundry USA, leaders dans le minage de Bitcoin (BTC), matérialisent discrètement les frictions entre les États-Unis et la Chine. Leur rivalité se cristallise dans une compétition pour le contrôle du hashrate de Bitcoin.

Une guerre froide se dresse par le biais de Bitcoin

Dans la course effrénée pour la domination du hashrate de Bitcoin, Antpool et Foundry USA se positionnent en leaders, reflétant indirectement les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Cette rivalité, bien que principalement technologique et économique, trouve des parallèles dans le climat actuel marqué par des frictions internationales. Ces éléments soulignent la rivalité technologique croissante entre ces 2 puissances qui influencent notre monde.

👉 Pour comprendre ce qu'est le hashrate, ou taux de hachage

Cette rivalité s'exprime même avec le minage de Bitcoin par le biais de 2 des plus grandes entreprises du secteur, c'est-à-dire :

Antpool, établie en 2013 par Bitmain Technologies, créatrice des ASIC Antminer, et implantée à Pékin, se distingue comme la pool de minage de Bitcoin la plus importante, détenant 28,71 % du hashrate mondial. Au cours de l'année écoulée, Antpool a vu son taux de hachage bondir de 133 % ;

Taux de hachage de la pool Antpool

Et Foundry USA, une filiale du Digital Currency Group fondée en 2019, se positionne comme la 2e pool de minage de Bitcoin la plus influente des États-Unis, avec 27,93 % du hashrate global. Cette pool a connu une croissance impressionnante de l'ordre de 70 % sur son taux de hachage au cours de l'année 2023.

Taux de hachage de la pool Foundry USA

Cette compétition intense entre les 2 pools, bien qu'elle renforce considérablement la robustesse du réseau Bitcoin - dont le taux de hachage total a augmenté de 77 % en 2023 -, soulève des interrogations sur le futur de la décentralisation de Bitcoin et les implications de cette course au hashrate.

Taux de hachage et difficulté de Bitcoin

Cryptoast Research : 66 % de réduction sur l'abonnement annuel

Vers un avenir incertain

Actuellement, bien que les pools de minage soient rentables, leur avenir financier est incertain à l'approche du halving, qui réduira de moitié les revenus des mineurs. Dans un tel contexte, certaines fermes de minage pourraient ne plus être rentables et cesser leurs opérations, provoquant une baisse notable du hashrate et une potentielle fragilisation du réseau Bitcoin.

Cette rivalité entre les États-Unis et la Chine dans le domaine du minage de Bitcoin peut être interprétée de 2 manières. D'une part, de manière positive, cet affrontement pourrait être considéré comme un moteur de renforcement du réseau Bitcoin, grâce à l'augmentation du nombre d'ordinateurs participant à la validation des blocs.

👉 Dans l’actu du minage de BTC – Un minage de Bitcoin écologique grâce au méthane ? L'un des plus grands mineurs de BTC relève le défi

D'autre part, un point de vue plus pessimiste s'inquiéterait de la possibilité que certains acteurs du minage deviennent trop influents, contrôlant une part trop importante du hashrate de Bitcoin.

Dans un scénario extrême, une pool de minage pourrait acquérir plus de 51 % de la puissance de calcul du réseau et commencer à censurer des transactions, mettant en péril l'intégrité et la décentralisation de Bitcoin.

Alors que cette nouvelle « guerre froide » technologique se dessine à travers le minage de Bitcoin, seul l'avenir nous dira si cette compétition conduira à une consolidation ou, au contraire, si elle affaiblira la décentralisation sur laquelle repose Bitcoin.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : mempool

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.