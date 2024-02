ERC-404 : quelle est cette nouvelle norme de token qui a déjà généré plus de 250 millions de dollars de capitalisation boursière ?

Les tokens ERC-404 représentent une nouvelle implémentation expérimentale, combinant les caractéristiques des tokens ERC-20 et ERC-721. Conçus par 0axcme, un ancien ingénieur de chez Coinbase, ces tokens offrent à la fois liquidité et caractéristiques non fongibles, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les utilisateurs. On vous explique en quoi consiste cette nouveauté.

Les tokens ERC-404, à la croisée des ERC-20 et des NFT

« L'ERC-404 est une implémentation expérimentale mixant ERC-20 / ERC-721 avec liquidité et fractionnement natifs. » C'est en ces termes que 0axcme, un ancien ingénieur de chez Coinbase - si l'on en croit son profil Twitter, introduit les tokens ERC-404, une chimère mêlant normes ERC-20 et ERC-721.

Rappelons quelques bases avant d'approfondir ces nouveaux tokens, qui ne sont par ailleurs pas passés par le cheminement traditionnel d'Ethereum, c'est-à-dire qui n'ont pas subi la traditionnelle Ethereum Improvment Proposal (EIP).

Les tokens ERC-20 d'abord, sont fongibles. C'est-à-dire qu'ils sont entièrement interchangeables : vous pouvez échanger un token ERC-20 contre n'importe quel autre même token ERC-20, vous ne verrez aucune différence. Ce sont les plus classiques, et la liste de tokens ERC-20 est d'ailleurs longue : USDT, BNB, USDC, TRX, DAI, UNI, ARB, CRO, et bien d'autres encore.

Les tokens ERC-721, au contraire, sont dit non fongibles : ils ne sont pas interchangeables et ont des caractéristiques qui leur sont propres. Derrière ce terme technique se cachent en réalité les non-fungible tokens, plus communément appelés NFT. C'est précisément leur caractéristique non fongible qui définit par ailleurs leur rareté, et donc leur prix.

Dans les nouveautés entourant les NFT – Qu'est-ce que la NFTFi, ce nouvel écosystème qui unifie les NFT et la DeFi ?

Autrement dit, les tokens ERC-20 et ERC-721 sont diamétralement opposés de par leur conception, et n'ont donc pas vocation à se confondre. Et pourtant, 0xacme, celui qui se cache derrière ces nouveaux ERC-404, voit un intérêt à les mélanger.

« Bien que ces deux standards ne soient pas conçus pour être mélangés, cette implémentation s'efforce de le faire de la manière la plus robuste possible tout en minimisant les compromis. »

Dès lors, quel est l'intérêt de mélanger ERC-20 et ERC-721 ?

Que sont concrètement les tokens ERC-404 et quel est leur intérêt ?

Pour expliquer concrètement en quoi consistent les tokens ERC-404, prenons l'exemple de Pandora, le premier projet faisant justement appel à ce standard.

Pandora propose 10 000 tokens ERC-20 et 10 000 NFT associés, appelés « Replicants ». Chaque token ERC-20 est associé à un NFT, et c'est précisément pour cette raison qu'il en existe le même nombre.

Si vous achetez un token PANDORA sur un exchange, 1 NFT « Replicant » sera automatiquement mint dans votre wallet. Et si vous décidez de vendre ce token PANDORA, le NFT sera burn dans l'instant.

La subtilité, c'est que le NFT qui apparaîtra dans votre wallet sera généré de manière aléatoire, et il pourra répondre aux 5 niveaux de rareté suivants :

Box vertes : environ 39,45% de la supply ;

: environ 39,45% de la supply ; Box bleues : environ 23,44% ;

: environ 23,44% ; Box violettes : environ 19,53 % ;

: environ 19,53 % ; Box oranges : environ 11,72% ;

: environ 11,72% ; Box rouges : environ 5,86%.

Poursuivez votre lecture – Wormhole officialise le lancement de son token et son airdrop – Que savons-nous ?

À ce stade, 2 choses sont à comprendre : en tant que token ERC-20, le token PANDORA verra son cours fluctuer comme une cryptomonnaie normale, et bénéficiera d'une liquidité importante. Le NFT correspondant, en revanche, pourra se révéler être un objet de valeur numérique en fonction de son niveau de rareté.

Comme le soulignait Wil, notre expert DeFi dans notre groupe privé Cryptoast Research, 2 possibilités s'offrent à nous si l'on détient un token PANDORA (et donc un NFT mint automatiquement) :

« Pour faire simple, vendre le token PANDORA sera plus rapide (grâce à la liquidité), mais générera moins de bénéfices, tandis que vendre le NFT associé demandera plus de patience, mais apportera un gain plus important. »

Une mécanique qui pourrait apporter des opportunités d'arbitrage :

« Ce fonctionnement vous permet de faire de l’arbitrage en achetant un token PANDORA qui vous donne droit à un NFT. Si celui-ci est rare, alors vous pouvez le revendre plus cher sur Blur ou une autre plateforme. Sinon, vous pouvez le vendre puis racheter un autre token afin de générer un autre NFT. »

Effet de mode ou voué à rester ?

Précisons tout de suite que, comme nous le disions au début de cet article, les ERC-404 n'ont nullement fait l'objet d'une EIP.

Autrement dit, ce sont des tokens « non officiels », et ils n'ont fait pour le moment l'objet d'aucun audit. Autrement dit, investir dans ce genre de token peut s'avérer très risqué.

Et pour autant, les tokens PANDORA et leurs NFT associés s'échangent déjà à des prix colossaux. Lancés à 1 542 dollars le 5 février, les tokens PANDORA s'échangent à 24 000 dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes. Autrement dit, le cours du token a grimpé de plus de 1 450 % en seulement 3 jours.

Concernant les NFT, leur floor price est déjà de 10,5 ETH, soit presque 25 000 dollars au cours actuel de l'Ether. La box rouge, la plus chère des 5 niveaux de rareté, est à vendre au prix minimum de 11,34 ETH sur la plateforme Blur.

Un engouement qui, bien sûr, n'aura pas échappé à certains, qui ont déjà lancé leur propre collection ERC-404 (le code de 0xacme étant open source) :

Aperçu des quelques projets créés sur la base ERC-404 de Pandora

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le token PANDORA affiche une capitalisation boursière de 238 millions de dollars, et ce après seulement 3 jours d'existence.

Engouement passager ou futur narratif ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais rappelons que ces tokens ne bénéficient d'aucun audit, et qu'il reste très risqué de s'aventurer dans ce genre d'investissement.

Sources : GitHub, Bankless, DrgStefanescu via X

