Qu'est-ce que la NFTFi, ce nouvel écosystème qui unifie les NFT et la DeFi ?

Un nouveau concept a le vent en poupe, la NFTFi. Ça ne vous dit rien ? Il s’agit ni plus ni moins que la fusion de deux technologies que vous connaissez probablement, la finance décentralisée (DeFi) et les tokens non fongibles (NFT). Découvrez ce qu’est la NFT Finance et comment elle fonctionne.

