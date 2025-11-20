Epstein, Bitcoin et MIT : Quand 7,5 millions de dollars sales alimentent l’innovation des cryptomonnaies

Alors que la liste des personnalités liées à Jeffrey Epstein reste attendue, un autre pan de son influence émerge : via des dons anonymes, il aurait soutenu le développement de Bitcoin Core.

le 20 novembre 2025 à 12:00.

3 minutes de lecture

author image

Marius Farashi Tasooji

Bitcoin

82355.2$

Epstein aurait financé Bitcoin Core à hauteur de plusieurs millions de dollars

Alors dans l'attente de la publication de la liste de Jeffrey Epstein, de nouvelles révélations font surface : le financier et délinquant sexuel condamné aurait financé le développement de Bitcoin Core, le client principal de la blockchain.

C'est dans des emails publiés par la House Oversight Committee qu'on découvre les détails de ce financement.

💡 Pour aller plus loin : Qu'est-ce que Bitcoin Core ?

Ce sont des e-mails rendus publics par la House Oversight Committee qui lèvent le voile sur cette affaire. On y découvre qu’Epstein, via des « donations anonymes », a permis au MIT Media Lab de financer le lancement du Digital Currency Initiative (DCI), une initiative clé pour soutenir les développeurs de Bitcoin après la chute de la Bitcoin Foundation.

Le MIT Media Lab, dirigé par Joichi Ito à l’époque des faits, est une division du Massachusetts Institute of Technology (MIT) reconnue pour ses recherches sur la technologie, l’art et les sciences sociales.

Lancé au mois d'avril 2015, le DCI était un programme aillant pour objectif de promouvoir et soutenir le développement des cryptomonnaies, notamment Bitcoin.

Le DCI aurait reçu des financements provenant de plusieurs sources, dont Jeffrey Epstein, qui a versé 850 000 dollars au MIT, dont 500 000 dollars qui auraient été redirigés vers le DCI. De plus, selon le journaliste Ronan Farrow, ce montant dissimulerait en réalité un financement total de 7,5 millions de dollars, dont 5 millions transmis via Leon Black, un proche d’Epstein.

Jeu d'influence pour prendre le contrôle de Bitcoin Core

Les courriels publiés montrent que Joichi Ito, alors directeur du MIT Media Lab, s’est activement mobilisé pour tirer parti de l’effondrement de la Bitcoin Foundation, qui jusque-là, finançait les principaux développeurs de Bitcoin Core.

Dans ses messages à Jeffrey Epstein, Ito détaille la situation : La Bitcoin Foundation était en crise, déclarée « en faillite » par un membre du conseil coupant le financement des développeurs Gavin Andresen (ancien Chief Scientist de la Bitcoin Foundation), Wladimir Van der Laan (mainteneur principal de Bitcoin Core) et Cory Fields (contributeur).

À cette époque, plusieurs entités cherchaient alors à « prendre le contrôle » du financement et donc de l’influence sur les développeurs. Ito affirme que son équipe au MIT a su agir rapidement, parler aux différentes parties prenantes, et convaincre les 3 développeurs de rejoindre le Media Lab. Il qualifie ce recrutement d'une « grande victoire », soulignant que le prestige du MIT a joué un rôle déterminant.

📰 À lire également dans l'actualité – Cryptomonnaie Libra : Javier Milei accusé « d'escroquerie présumée » par une commission parlementaire

Ce mouvement a permis au DCI de s’imposer comme un nouveau centre de gravité pour le développement de Bitcoin, tout en consolidant discrètement l’influence de donateurs comme Epstein, un fait qui, à l’époque, n’était pas connu des développeurs eux-mêmes, comme l’a confirmé plus tard Van der Laan.

À première vue, on pourrait penser que le financement d'Epstein et d'Ito a pu influencer les développeurs dans leurs travaux et dans la souveraineté de leurs choix. Cependant, dans un épisode comme la blocksize war, seul Gavin Andresen était fortement positionné dans le quand des « big-blockers », voulant augmenter la taille de bloc, tandis que Van der Laan et Fields étaient positionnés dans le camp des « small-blockers ».

Bien que la structure des développeurs de Bitcoin Core soit critiquée par beaucoup comme vulnérable à de potentielles attaques extérieurs, plus de 10 ans après le financement d'Epstein, il ne semble pas que celui-ci ait reussi à influencer l'avenir de Bitcoin d'une quelconque manière.

Source : Oversight Committee, MIT

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

