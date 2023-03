Le géant Epic Games prévoit de lancer une vingtaine de jeux cryptos

Epic Games prévoit d'ajouter une vingtaine de jeux blockchain à sa marketplace d'ici l'année prochaine. Le studio de développement à l'origine de Fortnite continue d'aller à contre-courant des autres grands acteurs de l'industrie des jeux vidéo.

Epic Games mise sur les jeux blockchain

Le célèbre studio de développement de jeux vidéo, Epic Games, prévoit d’ajouter de nombreux nouveaux jeux blockchain sur sa marketplace d’ici l’année prochaine. Pour rappel, le studio est à l’origine de l’un des jeux les plus joués des dernières années, à savoir Fortnite.

À l’heure actuelle, la plateforme Epic Games Store propose déjà 5 jeux exploitant les technologies offertes par la blockchain et notamment les tokens non fongibles (NFT). Selon Steven Allison, dirigeant chez Epic Games, il est prévu d’ajouter une vingtaine de nouveaux jeux au cours de l’année.

Notez toutefois que ceux-ci ne seront pas développés par les studios d’Epic Games directement. Ils bénéficieront simplement de l’expertise des équipes et d’une importante mise en avant, facilités par la renommée éprouvée du studio de distribution Epic.

Liste des jeux blockchains sur l'Epic Games Store

Actuellement, Blankos Block Party, Core et Chainmonsters sont déjà jouables et disponibles sur la marketplace. Parmi les nouveaux, on attend de Grit, Delisior ou encore Superior, produit par Gala Games. Les représentants d’Epic Games ont déclaré que les gameplays et les statistiques des jeux semblent prometteurs, mais qu’ils désiraient attendre le lancement des suivants pour se positionner sur l’avenir de ce secteur.

👉 Retrouvez toutes les actualités de la GameFi

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

2023, l'année de la GameFi ?

Pour Allison, il est indéniable que 2023 et 2024 seront des années charnières dans le développement de l’industrie du jeu blockchain. Un avis partagé par de nombreux acteurs de l’industrie du metaverse, notamment Yat Siu, fondateur de Animoca Brands.

Selon les données du site Internet DappRadar, les investissements dans les jeux blockchain et les projets de l'industrie du metaverse ont connu un démarrage solide en 2023. Toutefois, le secteur a été véritablement ébranlé par le bear market.

En effet, l'année 2022 a été particulièrement difficile pour les sociétés évoluant dans la GameFi. Axie Infinity et Crypto Blades, deux jeux qui avaient le vent en poupe, ont vu le prix plancher de leurs NFT chuter. À titre d'exemple, le AXS de Axie a dégringolé de 95 % par rapport à son plus haut historique.

D'ailleurs, les autres géants des jeux vidéos ne sont pas forcément enclins à continuer leurs projets dans le domaine du Web3. En janvier dernier, Ubisoft a déclaré que sa tentative de s'engager dans les NFT avait échoué parce que « les joueurs ne comprennent pas ».

Bien que cela soit une actualité positive en apparence, Epic reste prudent dans sa manière d'appréhender la relation avec ces jeux. La plateforme n'est responsable d'aucune transaction financière et d'aucun contact avec les clients. Leur seul rôle sera de superviser la sécurité du jeu et d'offrir une visibilité. En effet, Epic Games est conscient de la réputation de certaines entreprises de l'industrie et ne souhaite pas héberger de projets frauduleux.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide pour acheter des tokens non fongibles (NFT)

Cryptoast lance sa 1ère collection de NFT Des NFT associés à un journal papier collector 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Source : Epic Games Store

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.