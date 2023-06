L'enquêteur on-chain ZachXBT face à un procès : déjà plus de 820 000 dollars récoltés en soutien

Que ce soit dans de sombres histoires de hacks, de scams ou plus globalement d'arnaques en tout genre dans le milieu crypto, vous avez déjà dû entendre parler de ZachXBT.

Son nom est déjà plusieurs fois revenu dans nos colonnes, que ce soit lors du fameux hack à 63 millions de dollars du bridge Harmony, de son enquête concernant 5 scammers français en fin d'année dernière, ou encore plus récemment à propos du hack d'Atomic Wallet.

Si vous ne le connaissez pas, ZachXBT se définit lui-même comme un « enquêteur on-chain ». Il a, à d'innombrables reprises, permis d'éviter de nombreux hacks, prévenu de projets douteux en retraçant leur activité sur la blockchain, ou encore aidé les forces de l'ordre à l'international dans le cadre d'enquêtes faisant appel à des compétences techniques approfondies dans l'écosystème crypto.

Mais aujourd'hui, ZachtXBT - qui cumule plus de 400 000 abonnés sur Twitter - a décidé de faire appel à sa communauté. L'enquêteur on-chain est visé par une plainte judiciaire de Jeffrey Huang, plus connu sous le pseudonyme Machi, à propos duquel il avait rédigé un article au mois de juin 2022.

1/ It’s unfortunate I have to make this thread but I am being sued by MachiBigBrother for an article I published in June 2022.

Today Machi filed the defamation lawsuit. The lawsuit is baseless and an attempt to chill free speech. I intend to fight back & defend free speech. pic.twitter.com/anVY6zXU5a

— ZachXBT (@zachxbt) June 16, 2023