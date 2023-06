Terra (LUNA) : Do Kwon bloqué 6 mois au Monténégro – Où sera-t-il extradé ?

L’ex-PDG de Terra (LUNA), sous surveillance depuis plusieurs mois au Monténégro, est voulu par plusieurs pays. En attendant de savoir qui des États-Unis ou de la Corée du Sud le récupéreront, il restera 6 mois de plus dans le pays. Le point sur une affaire judiciaire internationale qui ne fait que commencer.

Do Kwon restera encore quelques mois au Monténégro

Pour rappel, l’affaire Do Kwon a déjà commencé de manière rocambolesque puisque l’ex-PDG de Terra a déjà connu une interdiction de libération sous caution, puis une autorisation, puis une nouvelle interdiction, alors que ses liens avec un homme politique du Monténégro sont mis en question. Il a finalement été décidé qu’il resterait en prison , au même titre que le directeur financier de Terra, Hon Chang Joon, qui a été arrêté en même temps.

Entre temps, sa Corée du Sud natale, ainsi que les États-Unis, ont tous deux fait savoir qu’ils voulaient rapatrier Do Kwon afin de le juger. On ne sait pas à ce stade vers quel territoire l’homme sera envoyé. Et pour prendre le temps d’en décider, la justice du Monténégro a confirmé qu’elle garderait le prévenu pendant plusieurs mois, selon un rapport du média local Radio Slobodna Europa.

Le futur de Do Kwon en question

Les charges qui pèsent sur Do Kwon sont particulièrement lourdes. Il est probable qu’il sera d’abord extradé vers la Corée du Sud, les procureurs locaux ayant semble-t-il un dossier à charge particulièrement fourni :

« Au cours de cette période, le tribunal monténégrin décidera d’extrader ou non Do Kwon vers la Corée du Sud, qui le recherche pour suspicion de fraude d’une valeur de 40 milliards de dollars via des cryptomonnaies. »

Pour rappel, Do Kwon est retenu au Monténégro « seulement » pour une accusation de falsification de documents d’identité. L’ex-PDG et Hong Chang Joon avaient été arrêtés dans un aéroport alors qu’ils voyageaient avec des documents d’identité manifestement falsifiés. Dans ce cadre, une nouvelle date de jugement devant le tribunal de première instance de Podgorica a été fixée au 16 juin.

Sera aussi traitée la question des liens de Do Kwon avec le leader du parti centriste monténégrin Milojko Spajić, qu’il aurait financé. En pleines élections législatives au Monténégro, l’affaire est particulièrement médiatisée.

Mais ce n’est qu’une goutte d’eau face aux accusations qui pèsent sur l’ex-PDG de Terra. Une fois jugé pour la falsification de documents, il devra faire face aux autres accusations plus conséquentes de fraude. Sera-t-il tenu responsable des 40 milliards de dollars de pertes subies par les investisseurs ? Le procès s’annonce déjà long.

Source : Radio Slobodna Europa

