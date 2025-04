L'énergie utilisée par Bitcoin (BTC) est désormais verte à 52%, selon une nouvelle étude

Le rapport du Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) montre que la progression des énergies vertes est largement basée sur des sources purement renouvelables comme celles provenant de centrales hydrauliques et d’éoliennes, qui représentent désormais 42,6 % de l’électricité utilisée. 9,8 % provient par ailleurs de centrales nucléaires.

En ce qui concerne les autres sources d’électricité, le rapport note une progression très nette du gaz naturel, qui représente désormais 38,2 % de l’apport (contre 25 % en 2022). Le charbon a nettement baissé, puisqu’il ne représente plus que 8,9 %, contre 36,6 % en 2022.

La consommation du Bitcoin est par ailleurs évaluée à 0,5 % de la consommation mondiale d’électricité, toujours selon le CCAF :

Pour comparaison, la France a consommé 449,2 TWh d’électricité pour l’année 2024, selon les données de la RTE.

