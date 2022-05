eBay lance sa première collection de NFTs en hommage au joueur de hockey Wayne Gretzky

eBay rentre officiellement dans le monde des NFTs

Après que son PDG ait annoncé que les cryptomonnaies seraient très probablement acceptées comme moyen de paiement sur son site, eBay vient d’officialiser le lancement de sa première collection de tokens non fongibles (NFTs).

Cette première série, baptisée « Genesis », représente le joueur de hockey Wayne Gretzky, un prodige de son milieu qui détient la majorité des records de la Ligue nationale de hockey (NHL). À travers ses 20 ans de carrière, le joueur canadien a su marquer l’histoire du sport sur glace avec 2 857 points marqués dont 894 buts.

Surnommé « The Great One », beaucoup le considèrent comme le meilleur joueur de hockey de tous les temps. Ainsi, cette collection de NFTs représente Gretzky de façon animée, dans des poses inspirées des Unes du magazine Sports Illustrated.

La collection sera proposée à travers les 4 paliers de rareté suivants : vert à 299 exemplaires, or à 199, platine à 99 et diamant à seulement 15. À l’heure de l’écriture de ces lignes, les collections diamant, platine et or ont toutes trois été écoulées, avec une valeur respective de 1 500, 100 et 25 dollars.

Alors qu’eBay avait annoncé au second trimestre 2021 à ses 140 millions d’utilisateurs que sa plateforme intégrait désormais la vente de NFTs, aucune solution technique de vente directement à travers la blockchain n’a été trouvée.

En ce qui concerne la collection Genesis, les acheteurs se voient remettre un lien par mail grâce auquel ils peuvent récupérer leur NFT sur un portefeuille externe.

Des NFTs créés en partenariat avec OneOf

Cette collection de NFTs a été développée en collaboration avec OneOf, une plateforme éco-friendly dédiée aux NFTs de l’univers du sport et de la musique, permettant notamment aux fans de se rapprocher de leurs athlètes préférés.

Une idée soutenue par Wayne Gretzky lui-même :

« Il y a quarante ans, j’étais reconnaissant de faire la couverture de Sports Illustrated, c’était un moment monumental dans ma vie. Je suis honoré d’offrir cette expérience de collection à mes fans de hockey qui ont suivi ma carrière pendant des décennies. »

Cette collaboration permet donc de mêler la très vaste communauté d’eBay, présente dans plus de 190 pays du monde, avec la technologie Web 3.0 écologique de OneOf, promettant ainsi des NFTs de qualité à travers une plateforme à l’aura mondiale. Le tout axé sur l’expérience utilisateur, comme a pu le déclarer Lin Dai, PDG de OneOf :

« Nous sommes ravis de nous associer à eBay, la plateforme de commerce électronique la plus importante et la plus fiable au monde, pour présenter les NFTs et la puissance de la blockchain à la communauté de passionnés d’eBay par le biais d’une expérience dynamique et conviviale. »

Contrairement à ses drops habituellement mintés (frappés) sur la blockchain française Tezos (XTZ), OneOf a cette fois préféré les développer sur la sidechain Polygon (MATIC), déclarant dans le même temps que « le futur est multichain ».

Selon eBay, le lancement de la collection Genesis marque officiellement son premier pas dans la vente de NFTs, et d’autres séries relatives au milieu du sport devraient sortir prochainement.

