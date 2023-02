DZ Bank, la 2e plus grande banque d'Allemagne, s'ouvre aux cryptomonnaies

La banque allemande DZ Bank offrira à ses clients institutionnels un service de garde de cryptomonnaies grâce à un partenariat avec Metaco. DZ Bank rejoint donc la Société Générale, Citibank et DekaBank, lesquelles ont également lancé un service de garde pour crypto en utilisant la plateforme Harmonize de Metaco.

Une nouvelle banque allemande adopte les cryptomonnaies

DZ Bank, la 2e plus grande banque d'Allemagne en termes de fonds sous gestion (297 milliards d'euros), adopte pleinement les cryptomonnaies suite à une collaboration avec l'entreprise Metaco.

Ainsi, les clients institutionnels de la banque pourront profiter d'un service de garde de cryptomonnaies de haut niveau, où la sécurité sera le maître mot. Nils Christopeit, responsable des opérations Web3 de DZ Bank, a ajouté :

« Grâce à l'offre que nous pouvons concevoir en utilisant cette technologie, nous sommes convaincus de créer une relation commerciale durable et à croissance rapide ainsi qu'une solution attrayante pour nos clients qui peut également répondre aux exigences des monnaies numériques et des instruments financiers décentralisés. »

Metaco embarque les institutionnels dans le Web3

Fondée en 2015 en Suisse, Metaco est une entreprise technologique dont la mission est de permettre aux institutions financières et non financières de se doter de solutions dédiées aux cryptomonnaies. Services de garde, de trading, de tokenisation, de staking et de même de gestion de smart contracts, la plateforme Harmonize développée par Metaco connecte de manière transparente les institutions au vaste univers du Web3 et de la finance décentralisée (DeFi).

Alors que le marché des cryptomonnaies connaissait une période plus que difficile, Metaco s'est donc imposée comme la norme institutionnelle en matière d'infrastructure de gestion des actifs numériques, et a obtenu la confiance des plus grands gestionnaires de fonds, des banques, des bourses règlementées et des entreprises du monde entier.

Par ailleurs, cette collaboration avec DZ Bank est le 4e partenariat de ce type que Metaco a conclu avec de grandes institutions financières au cours des 8 derniers mois. Il fait suite à des contrats similaires conclus avec la Société Générale, Citibank et DekaBank.

Avoir signé avec de tels clients devrait sans doute aider Metaco à se rapprocher d'autres institutionnels au cours des prochains mois.

Source : Communiqué de Metaco

