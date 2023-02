Siemens émet sa première obligation numérique sur la blockchain Polygon (MATIC)

Siemens, 3e entreprise allemande cotée en bourse par sa capitalisation boursière, a émis sa première obligation numérique d'une valeur de 60 millions d'euros sur la blockchain Polygon (MATIC). Grâce aux nombreux avantages que les obligations numériques procurent face aux obligations traditionnelles, la multinationale semble prête à réitérer l'expérience.

Une émission obligataire sur Polygon

D'une valeur de 60 millions d'euros, cette obligation émise par Siemens a une échéance d'un an et repose sur une blockchain publique, à savoir Polygon (MATIC).

Pour rappel, une obligation est un titre de créance émis par une entreprise, qui sert à lever des fonds sur les marchés financiers. Il s'agit d'un contrat entre l'entreprise émettrice et les investisseurs, dans lequel l'entreprise s'engage à rembourser le montant emprunté à une date future déterminée, ainsi qu'à verser des intérêts sur ce montant à des intervalles réguliers jusqu'à la date d'échéance.

Siemens explique que l'émission d'une obligation sur une blockchain présente un certain nombre d'avantages par rapport aux processus traditionnels. Cela rend caducs les certificats internationaux en papier et la compensation centrale. Qui plus est, l'obligation peut être vendue directement aux investisseurs sans qu'une banque ne serve d'intermédiaire.

L'entreprise mentionne également le fait que cette opération a pu être réalisée en deux jours et que les règlements ont été effectués par des méthodes classiques, « l'euro numérique n'étant pas encore disponible au moment de la transaction ».

Selon le communiqué de Siemens, l'obligation a été vendue directement à des investisseurs comprenant DekaBank, DZ Bank et Union Investment.

« Grâce à ses produits et technologies innovants, Siemens soutient avec succès la transformation numérique de ses clients. Il est donc logique que nous testions et utilisions les dernières solutions numériques dans la finance également. Nous sommes fiers d'être l'une des premières entreprises allemandes à avoir émis avec succès une obligation basée sur la blockchain. »

Précisant que Siemens compte contribuer activement au développement de ces titres numérique, Peter Rathgeb, trésorier d'entreprise chez Siemens, a ajouté :

« En abandonnant le papier au profit des blockchains publiques pour l'émission d'obligations, nous pouvons exécuter les transactions de manière nettement plus rapide et plus efficace que lors de l'émission d'obligations par le passé. [...] Nous avons franchi une étape importante dans le développement des titres numériques en Allemagne. »

Source : Siemens

