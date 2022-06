Voyager Digital déclare le fonds d’investissement Three Arrows Capital (3AC) en défaut de paiements

La semaine dernière, la plateforme de cryptomonnaies Voyager Digital avait officialisé la situation critique dans laquelle elle se trouvait à cause d’un prêt accordé à Three Arrows Capital (3AC). Aujourd’hui, la société a officiellement déclaré ce dernier en défaut de paiement.

En effet, il s’avère que 3AC a souscrit à un emprunt de 15 250 BTC et 350 millions d’USDC auprès de Voyager. Alors que le fonds d’investissement subit de nombreuses liquidations, il disposait d’un ultimatum allant jusqu’au 24 juin pour le remboursement de 25 millions d’USDC, ainsi que jusqu’à ce 27 juin pour le solde de la dette. Aucune créance n’a été honorée.

Cependant, Voyager fait savoir qu’elle entend bien être remboursée par 3AC. C’est pourquoi ses équipes juridiques sont à l’œuvre pour explorer les différentes possibilités qui s’offrent à la société.

Alors que l’entreprise est cotée en bourse, elle s’échange actuellement à 0,54 dollar. Cela représente une décote de plus de 98 % depuis son plus haut à 30,2 dollars en avril 2021.

Cours de l’action Voyager

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide pour affronter au mieux le bear market

Tandis que cette position a placé Voyager Digital en difficultés financière, Alameda Research, le fonds de Sam Bankman-Fried, a accordé à la plateforme, une ligne de crédit de 200 millions de dollars et de 15 000 BTC.

Cette opération permet à Voyager de disposer de quelques munitions, afin de ne pas se retrouver elle-même en défaut de paiement vis-à-vis de ses clients. La semaine dernière, la plateforme avait d’ailleurs abaissé la limite quotidienne de retraits, de 25 000 dollars à 10 000 dollars, dans le but de prévenir ce risque d’insolvabilité.

Alameda Research détient indirectement 11,56 % des actions de Voyager. Pour des raisons légales, le prêt contracté entre ces deux sociétés ne peut être débloqué qu’à hauteur de 75 millions de dollars tous les 30 jours glissants.

Ainsi, Voyager dispose donc dans un premier temps de 75 millions de dollars, qui viennent s’ajouter à des fonds propres de 137 millions de dollars en fiat. La plateforme possède également une part de sa trésorerie en cryptomonnaies, mais nous n’en connaissons pas le montant. Son directeur général, Stephen Ehrlich, a par ailleurs tenu à rassurer la communauté sur les efforts déployés pour gérer au mieux cette situation. :

D’autre part, la société a sollicité les services de la banque d’investissement Moelis & Company, pour bénéficier de conseils financiers.

Concernant Three Arrows Capital, ce dernier se montre avare d’informations avec le grand public au sujet de sa situation. Seul un simple tweet a été publié le 24 juin dernier, affirmant l’engagement de l’entreprise à régler les problèmes :

Committed to working this out, do not believe all that has been written about us.

— Three Arrows Capital (@3arrowscap) June 24, 2022