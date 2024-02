Chute de FTX : La NBA poursuivie pour son partenariat avec la plateforme déchue Voyager Digital

C’est encore une conséquence de la crise de 2022, qui avait vu la chute de nombreux acteurs crypto, dont FTX. Cette fois, c’est la ligue de basketball majeure NBA, qui voit ses liens avec l’ex-lender Voyager Digital questionnés. Elle fait en effet face à une proposition de recours collectif de la part d’anciens investisseurs.

Des documents légaux enregistrés cette semaine indiquent en effet que ces derniers reprochent à la NBA de ne pas avoir joué son rôle de garde-fou, en approuvant des partenariats multiples dans le secteur des cryptomonnaies :

« La NBA a sciemment décidé d’accepter les risques associés avec les plateformes d’échange de cryptomonnaies telles que Voyager [Digital], FTX et Coinbase, et de se lancer complètement. Mais cette décision a conduit à des répercussions légales et financières significatives. »