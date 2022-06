La division SG-Forge de la Société Générale s’associe à Metaco pour développer ses services institutionnels

SG-Forge, la filiale blockchain de la Société Générale, a sollicité les services de Metaco. Cette société basée en Suisse, offre des solutions clés en main aux professionnels, pour la garde de cryptomonnaies ainsi qu’un accès aux applications de la finance décentralisée (DeFi).

