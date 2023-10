La dominance du Bitcoin atteint son plus haut depuis 2 ans et demi

La dominance du Bitcoin a atteint plus de 52,6 % sur le marché des cryptomonnaies le 20 octobre 2023, un niveau que le roi des cryptomonnaies n'avait pas vu depuis avril 2021. Une nouvelle preuve que le Bitcoin est la meilleure réserve de valeur lors de périodes compliquées, en parallèle de la narrative des ETF BTC au comptant ?

La dominance du Bitcoin dépasse 52,6 %

Ce vendredi 20 octobre, la dominance du Bitcoin s'est élevée à plus de 52,6 % sur le marché des cryptomonnaies, un point que le roi des cryptos n'avait pas atteint depuis le mois d'avril 2021, soit plus de 2 ans et demi.

La dominance du Bitcoin est une métrique importante qui permet d'évaluer à l'instant T le poids de la capitalisation du BTC face au reste du marché des cryptomonnaies. Pour en savoir davantage à ce sujet, nous vous invitons à lire notre article explicatif sur la domination du Bitcoin.

Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que la dominance du Bitcoin a été sur une courbe croissante depuis le début de cette année 2023. Ses 2 hausses les plus notables se sont déroulées de la période du 10 au 20 mars (de 43 à 47,8 %) puis du 5 au 29 juin (47,3 à 52 %).

Cours du Bitcoin (en orange) et dominance du BTC (en cyan)

Une hausse constante en corrélation avec le cours du Bitcoin, en hausse de plus de 80 % depuis le 1er janvier 2023. Cette corrélation a d'ailleurs particulièrement été observable cette semaine, la dominance du BTC atteignant son plus haut au moment où le cours du BTC est lui aussi en hausse, se battant actuellement avec la résistance symbolique des 30 000 dollars.

Le cours du Bitcoin a été particulièrement influencé par les actualités cette semaine, d'une part avec la fausse nouvelle concernant l'acceptation par la Securities and Exchange Commission (SEC) de l'ETF Bitcoin de BlackRock, puis avec la victoire de Ripple face à la SEC.

En dehors de ces nouvelles, nous pourrions également ajouter que le BTC s'instaure comme une valeur refuge face aux problèmes géopolitiques actuels, en plus des problèmes d'inflation observables aux États-Unis et chez nous.

Ainsi, le Bitcoin a observé sa meilleure performance sur 7 jours en 17 semaines, la dernière datant du mois de juin dernier. Bien que le premier mouvement de cette semaine vienne confirmer un intérêt certain de la part des investisseurs pour les ETF, il est tout de même bon de rappeler que nous sommes en bear market et que le Bitcoin est soumis à une volatilité importante en raison d'une profondeur de marché réduite.

En se basant sur l'analyse des flux de données de 4 années et sur diverses métriques, un analyste de K33 Research avait évoqué le mois dernier l'important afflux de liquidité que pourrait entrainer l'acceptation du premier ETF Bitcoin spot aux États-Unis, et les conséquences que cela pourrait avoir sur le cours du BTC :

Hypothèse de l'évolution du cours du BTC suite à l'acceptation d'un ETF BTC spot (K33 Research)

Selon ses prévisions, dans le meilleur des cas, l'arrivée d'un ETF Bitcoin au comptant pourrait entrainer une hausse d'environ 66 % du cours du Bitcoin sur une durée de 100 jours. En dehors de la narrative des ETF, la plupart des investisseurs ont les yeux rivés vers le halving du mois d'avril 2024, un événement qui précède souvent une hausse importante du cours du BTC.

