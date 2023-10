Le Lightning Network face à d'importants problèmes de sécurité ? L'un des développeurs tire la sonnette d'alarme

Le Lightning Network au cœur de la tempête ? Antoine Riard, l'un des développeurs clés de la solution de surcouche Bitcoin a quitté ses fonctions le 20 octobre après avoir découvert une faille de sécurité critique dans la structure du réseau.

Selon lui, le Lightning Network n'est actuellement pas en mesure de contrecarrer certaines attaques sophistiquées de type cycles de replacement (replacement cycling attacks), à priori en mesure de permettre à certains acteurs malveillants de détournent les fonds des utilisateurs en exploitant une faille dans les mempools. Ce nouveau type d'attaque a été expliqué plus en détail par @mononautical sur X :

How does a lightning replacement cycling attack work?

There's a lot of discussion about this newly discovered vulnerability on the mailing lists, but the actual mechanism is a bit hard to follow.

So here's an illustrated primer...

🧵 1/n pic.twitter.com/mvvS8bEc5f

— mononaut (@mononautical) October 21, 2023