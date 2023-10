Attention : vague de scam chez les anciens clients de FTX

Récemment, de nombreuses personnes se sont plaintes de mails ressemblant de près à la communication habituelle et légitime de FTX, les incitant à cliquer sur un bouton afin de « retirer leurs fonds ». Si vous êtes concerné, ne vous méprenez pas : il s'agit bel et bien d'une tentative d'hameçonnage et vous ne devez surtout pas cliquer sur les liens présents dans ce type de mail.

Dans l'exemple partagé ci-dessous par l'un des créanciers de FTX, le mail partagé provient d'une adresse similaire à celle habituellement utilisée par la société, au point même de simplement afficher « FTX Noticing » dans certaines boites mail. Dans le cas présent, l'adresse mail comporte « Kroll », tout comme les mails normaux de FTX.

Kroll est une entreprise internationale spécialisée dans la restructuration financière, qui a effectivement été choisie par FTX dans le cadre de la faillite de l'exchange. Bien que nous ignorions de quelle manière les adresses mail des utilisateurs ont été obtenues, soulignons que Kroll a été victime d'une fuite de données il y a quelque temps.

C'est pourquoi, si jamais vous êtes client de FTX, vous devez être doublement vigilant, votre adresse ayant potentiellement fuité.

FTX Creditors please beware of phishing scams

Please do not click on any links

Below is a scam email received by FTX creditors

Creditors can not withdraw currently pic.twitter.com/cNM2jRJXPt

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) October 20, 2023