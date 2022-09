Do Kwon transfère plus de 3 300 BTC vers 2 wallets différents - les autorités coréennes veulent geler les fonds

Le feuilleton Do Kwon continue de s'accélérer : selon nos confrères de CoinDesk Korea, le fondateur de Terra (LUNA) a transféré plus de 3 300 Bitcoins (BTC) sur 2 wallets différents hébergés sur des exchanges.

Plus précisément, selon les informations disponibles, un wallet au nom de la Luna Foundation Guard (LFG) a été créé le 15 septembre sur Binance, soit le lendemain de l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Dans les jours suivant la création de ce compte, 3 313 BTC ont été transférés sur les exchanges OKX et KuCoin.

Les autorités compétentes, à savoir le bureau du procureur du district de Séoul et l'équipe d'enquête chargée des délits d'ordre financier, ont sommé les 2 exchanges concernés de geler les fonds.

De son côté, KuCoin a rapidement réagi et a gelé les 1 354 BTC envoyés à destination du wallet concerné. Au contraire, OKX, qui aurait reçu 1 959 BTC, soit 39,4 millions de dollars au cours actuel, aurait totalement ignoré la requête émanant des autorités coréennes.

Les choses semblent donc s'envenimer pour Do Kwon, qui a été placé sur la liste rouge d'Interpol hier, devenant de fait un fugitif international. Toutefois, le principal intéressé s'est exprimé via Twitter pour affirmer qu'il n'était pas en fuite, contrairement à ce qui pouvait être dit.

We are in the process of defending ourselves in multiple jurisdictions - we have held ourselves to an extremely high bar of integrity, and look forward to clarifying the truth over the next few months

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) September 17, 2022