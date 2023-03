Do Kwon fait l'objet de poursuites par des procureurs américains quelques heures après son arrestation

Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a été inculpé de 8 chefs d'accusation pour diverses fraudes par les procureurs fédéraux américains peu de temps après son arrestation à l'aéroport de Podgorica, au Monténégro. Do Kwon avait des faux documents d'identité lors de son arrestation et pourrait être poursuivi pour utilisation de documents falsifiés. Les autorités sud-coréennes se préparent à organiser son rapatriement.

