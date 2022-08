Délit d’initié chez Coinbase : Ishan Wahi plaide non coupable

Un employé de Coinbase avait été licencié suite à des accusations de délit d’initié. La procédure judiciaire a commencé, et ce dernier plaide non coupable. On revient sur cette affaire, qui représente une première dans le monde des cryptomonnaies.

L’ex-employé de Coinbase plaide non coupable

Ishan Wahi, qui fait l’objet d’une double plainte, sera jugé à New York. Le Département de la Justice ainsi que la Securities and Exchange Commission (SEC) ont tous deux accusé l’homme d’avoir commis un délit d’initié. Mais l’ex-employé de Coinbase a plaidé non coupable hier.

L’affaire est courante dans la finance « traditionnelle », mais encore peu présente dans l’écosystème crypto. Les procureurs chargés de l’affaire parlent ainsi de « premier cas de délit d’initié impliquant des cryptomonnaies ».

Dans les faits, ce n’est bien sûr pas la première fois que de telles accusations sont lancées dans l’écosystème, même si ces dernières sont peu suivies par des procédures judiciaires. On peut ainsi citer une affaire similaire ayant eu lieu chez OpenSea en 2021, où un cadre avait profité de ses connaissances pour acheter des NFTs avant leur mise en avant sur la plateforme.

Reste que ces accusations de délit d’initié chez Coinbase devraient être la première « grande » affaire de ce type dans l’écosystème des cryptomonnaies. Elle sera donc particulièrement suivie, et devrait créer des précédents qui seront pris en compte dans les années à venir.

Coinbase est en tout cas particulièrement observée en ce moment. Il y a quelques jours, on apprenait que la plateforme avait attiré l’attention de la SEC, qui lui reprocherait d’avoir proposé des titres non enregistrés. C’est une preuve de plus que les régulateurs sont de plus en plus attentifs à cette industrie.

