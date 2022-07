La SEC enquête sur Coinbase au sujet du listing de tokens sur sa plateforme

Selon nos confrères de Bloomberg, la Securities Exchange Commission (SEC), à savoir le gendarme boursier américain, enquête actuellement sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase. En cause, le listing de certains titres non enregistrés sur sa plateforme.

Coinbase dans le viseur de la SEC

Les relations entre Coinbase et la Securities Exchange Commission (SEC) continuent de se détériorer. Le gendarme boursier américain a ainsi annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine au sujet du listing de ses actifs.

Plus concrètement, la SEC reproche à Coinbase de proposer à ses clients la négociation de tokens qui devraient être enregistrés comme des « securities », à savoir des titres (actions, obligations, titres de créances, etc.). Or, cette pratique est considérée comme un crime par le gendarme financier américain.

À l'heure actuelle, Coinbase n'a pas réagi publiquement quant à cette potentielle investigation menée par la SEC. Toutefois, ces faits ne sont pas sans rappeler les récentes affaires qui ont touché l'exchange. Celui-ci est dans le collimateur du régulateur américain depuis qu'un ancien employé et deux de ses associés ont été arrêtés la semaine dernière pour délit d'initié.

Bien que le débat sur le fait que les cryptomonnaies devraient être régulées en tant que titres existent depuis des années, il a reçu un nouveau souffle avec cette affaire. En effet, dans son dossier d'enquête, la SEC a qualifié neuf cryptomonnaies (dont sept listées par Coinbase) en tant que « securities ».

En réponse, Coinbase a publié un billet de blog dont le titre ne laisse pas place à la discussion : « Coinbase ne liste pas de titres. Fin de l'histoire ». Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, y explique que chaque actif listé est soumis à un processus d'analyse rigoureux, reprochant également à la SEC son refus de dialoguer, préférant sauter directement dans le litige.

