Délit d’initié : Coinbase licencie l’employé fautif et l’envoie en justice

Plus tôt cette année, la plateforme Coinbase avait fait l’objet de rumeurs de délit d’initié. Souhaitant laver tout soupçon, l’exchange a alors pris l’affaire au sérieux en menant une enquête. Il en est ressorti qu’un employé communiquait effectivement des informations confidentielles à son frère et à un ami. L’employé en question a ensuite été licencié et Coinbase a rapporté ses résultats à la justice.

Brian Armstrong, PDG de Coinbase a tenu à exposer les faits sur son profil Twitter en précisant que sa société surveillait activement toute activité illégale :

1/ At Coinbase, we actively monitor for illegal activity and investigate any alleged misconduct. In April, we received information about possible frontrunning of assets shortly before being listed on Coinbase. We immediately launched an investigation into this.

