La défense française a-t-elle vraiment besoin de notre argent ? Entretien avec Thomas Leger, cofondateur de SouvTech Invest

SouvTech Invest, créée par des proches du milieu de la défense, propose d'investir dans les PME et startups stratégiques à partir de 500 euros. Quels sont les vrais problèmes du financement de la défense ? La France est-elle prête pour la guerre de haute intensité ? Entretien avec son cofondateur, Thomas Leger.

Réponse au gouvernement : pourquoi les Français n’investissent pas dans la défense ?

Depuis plusieurs semaines, une idée revient du côté du gouvernement : prendre l’épargne des Français pour financer l’effort de guerre.

En effet, les dizaines de milliards d’économies de nos concitoyens donnent des envies et des idées à nos ministres. Pour certains, il faudrait que l’épargne soit investie en France, et pas aux États-Unis. Pour d’autres, il faudrait que cet argent soit investi dans la défense, et pas ailleurs.

Peu importe les motivations, le principe reste le même : le gouvernement veut disposer de notre argent à notre place. Pourtant, le droit des peuples à l’autodétermination est inscrit dans la Constitution.

D’autant que, l’argent que l’État voudrait investir, l’État devrait l’avoir. Si ce n’était pour les politiques budgétaires défaillantes, notre gouvernement devrait pouvoir investir les montants faramineux générés par nos impôts pour garantir notre défense, ce qui est un droit régalien.

✅ Notre guide pour diversifier ses investissements en achetant des cryptomonnaies

Cependant, cela ne sert à rien de chercher un coupable. Il faut financer la défense, et rapidement. Le gouvernement a voulu donner le tempo en lançant un produit d'épargne dédié aux entreprises stratégiques, à partir de 500 euros.

Mais le temps de réaction de l'administration et son manque d'efficacité vont sans doute faire fuir les investisseurs.

Plusieurs décennies de paix relative en Europe ont conduit à une certaine désensibilisation à ces enjeux. Thomas Leger, cofondateur de SouvTech Invest

Pendant ce temps, des solutions privées existent déjà. C'est le cas de SouvTech Invest, qui propose également d'investir à partir de 500 euros. Seule différence : SouvTech Invest est déjà lancé, avec 300 000 euros récoltés pour des startups stratégiques et plus de 60 candidatures.

Pour comprendre les rouages de l’investissement dans la défense et comment se positionner dans le climat actuel, nous avons rencontré Thomas Leger, président d’Hexablock et fondateur de SouvTech Invest.

Investissez dans la défense de notre souveraineté avec SouvTech Invest

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quel volume est actuellement investi dans la défense de la part des investisseurs privés ?

Le volume des investissements privés dans la défense reste difficile à quantifier précisément. Cependant, les données recueillies par les ONG montrent que de nombreux investisseurs privés sont déjà largement impliqués dans l'industrie de la défense.

Nous estimons que plus de 959 milliards de dollars ont été investis entre 2020 et 2022. Thomas Leger

Si les grands acteurs institutionnels et certains fonds souverains se positionnent depuis longtemps sur ce secteur, l'intérêt des investisseurs particuliers reste encore limité.

Toutefois, le contexte géopolitique actuel pousse à une prise de conscience et une mobilisation accrue du capital privé vers les entreprises stratégiques.

Dans ce sens, la présidente de la Commission Européenne Ursula Von Der Leyen a annoncé le plan « Rearm Europe » qui permettra de mobiliser près de 800 milliards pour la défense européenne privée et étatique.

La défense fait-elle partie des investissements favoris ?

Non, mais il est question ici essentiellement d’accessibilité à ce type d’investissements. En effet, la plupart des banques ayant placé l’investissement dans la défense dans leur « case noire » (au même titre que les cryptos d’ailleurs), cela a eu un impact négatif sur l'opinion publique.

De plus, plusieurs décennies de paix relative en Europe ont conduit à une certaine désensibilisation à ces enjeux.

Aujourd'hui, des investisseurs engagés sont déjà présents. L'enjeu est de mobiliser un public plus large en facilitant l'accès à ces investissements.

C'est précisément ce que nous avons déployé avec SouvTech Invest, première plateforme de financement participatif de la défense, qui permet d'investir à partir de 500 euros dans des entreprises stratégiques françaises.

✅ Notre guide pour acheter des actions

Quels sont les freins à l'investissement dans la défense ?

Le principal frein reste l'a priori lié aux critères ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Beaucoup considèrent à tort que les entreprises de défense ne respectent pas ces critères. En réalité, ces entreprises sont soumises à des processus industriels strictement certifiés, incluant des normes environnementales rigoureuses.

Mais au-delà du respect des réglementations françaises et européennes, ce sont des entreprises qui directement ou indirectement soutiennent, protègent et équipent des militaires sur le terrain, dont le métier est d’engager leurs vies afin de protéger la nôtre !

Autre frein : le manque de solutions accessibles aux investisseurs individuels.

Jusqu'à récemment, investir dans la défense impliquait souvent des engagements financiers élevés ou une expertise spécifique. Aujourd'hui, grâce à SouvTech Invest, il est possible d'investir directement en euros.

Quant aux investissements crypto dans le secteur de la défense, nous y travaillons pour faire le pont entre les deux mondes avec une solution qui répondra aux exigences et attentes de chacun.

Investissez dans la défense de notre souveraineté avec SouvTech Invest

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Quelles sont les entreprises françaises de la défense dans lesquelles il faut investir ?

Toutes les entreprises qui, tout en respectant les règles éthiques et les réglementations, sont au cœur de l'économie du pays, innovent, fournissent des équipements stratégiques pour nos armées et nos alliés, emploient et forment des collaborateurs !

Mais pour une approche plus impactante, il est essentiel de soutenir en priorité les startups, PME et ETI de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD). Ce sont elles qui, par leur agilité, leur capacité d'innovation et leur proximité avec les besoins opérationnels, permettent de renforcer la souveraineté française et européenne, et de drainer le tissu économique.

Plutôt Thales ou une petite startup ?

Les deux sont complémentaires !

Thales et d'autres grands groupes cotés en bourse sont des piliers stratégiques, offrant des investissements relativement sûrs et liquides.

En revanche, les startups et PME du secteur permettent un investissement en equity, plus risqué mais offrant des perspectives financières différentes et participant à la construction du futur technologique de la défense française.

Acheter l'action Thales en 5 minutes avec eToro

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

L'industrie de la défense a-t-elle besoin d'investissements ?

Oui, absolument.

Comme l'a rappelé le Président de la République, il est urgent d'augmenter les moyens alloués à la défense pour garantir notre sécurité. Cela passe par un « investissement kaki », qui est à la fois financier et moral : soutenir les forces armées, c'est contribuer directement à la souveraineté nationale et à notre protection.

Il est essentiel aussi, de maintenir notre capacité à rester leader dans certains domaines dit dual (civilo-militaire) et de renforcer notre indépendance technologique.

La France est-elle prête pour une guerre de haute intensité ?

Personne ne l'est.

Renforcer nos capacités de défense et notre souveraineté est nécessaire, mais aucune nation ne peut prétendre être entièrement prête pour un conflit de haute intensité. La question n'est pas de se préparer à une guerre, mais d'être en mesure de préserver la paix par la dissuasion et la capacité d'action.

📰 Dans l'actualité : les Français ne seront pas obligés de financer la guerre

Est-ce que vous pensez que l’investissement dans la défense concerne le monde de la crypto ?

Oui, évidemment.

Les amateurs de cryptos ont historiquement une philosophie axée sur la souveraineté individuelle, la transparence et la sécurité. L'investissement dans la défense répond à ces valeurs.

Chez Hexablock et SouvTech Invest, nous découvrons chaque semaine des entreprises françaises aux technologies innovantes, parfois uniques au monde.

Ce sont ces entreprises qui façonneront la défense de demain et qui susciteront, sans aucun doute, l'intérêt des passionnés de technologies et notamment les pionniers du monde de la crypto.

Le Ministre des armées, Sébastien Lecornu, a dit « Renouons avec l’esprit pionnier ». Le lien financier, technique et éthique est évident.

Investissez dans la défense de notre souveraineté avec SouvTech Invest

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital