Dapper Labs se sépare de 22 % de son personnel et invoque des difficultés macroéconomiques

Dapper Labs, la société à l'origine de la collection de NFT CryptoKitties et de la blockchain Flow, se voit contrainte de devoir licencier 22 % de son personnel, soit au moins plus de 130 personnes. Selon son fondateur Roham Gharegozlou, cette décision est imputable à l'instabilité macroéconomique latente.

Dapper Labs licencie massivement

Dappers Labs, l'entreprise derrière la collection de tokens non fongibles (NFT) CryptoKitties et la blockchain Flow, se voit contrainte de licencier 22 % de son personnel en raison du brouillard macroéconomique actuel.

Le communiqué, rédigé par Roham Gharegozlou, le PDG et fondateur de Dapper Labs, indique que les personnes concernées par cette vague de licenciements ont d'ores et déjà été mises au courant. Afin de choisir lesquels de ses membres seraient concernés, l'entreprise a choisi de se concentrer sur ce qui faisait sa force et ce qui « servait la priorité globale de l'adoption généralisée du Web3 ».

À ce sujet, nous pouvons lire dans la lettre de Roham Gharegozlou :

« Nous avons ensuite transposé la stratégie de produit et la structure de coûts aux équipes individuelles et aux membres de l'équipe, en prenant des décisions difficiles basées sur les compétences et les capacités dont nous aurons besoin pour notre activité future. [...] Chez Dapper Labs, nous nous concentrons sur ce qui fera bouger le curseur et amènera l'ensemble du secteur à son prochain point d'inflexion - et nous nous retirons de tout ce qui ne correspond pas à cette orientation. »

De plus, selon le fondateur de Dapper Labs, l'entreprise a surestimé sa croissance, passant de 100 à plus de 600 employés en 2 ans. Pour cela, il assure « assumer la responsabilité » des conséquences.

Une macroéconomie qui englobe les NFT

Dapper Labs, qui officie dans le secteur des NFT, notamment avec sa collection phare CryptoKitties, les NFT NBA Top Shot ou encore UFC Strike, subit donc une difficulté supplémentaire puisque le secteur des NFT est à son plus bas. Effectivement, l'entreprise détient des participations financières importantes dans ce milieu.

Volume hebdomadaire de NFT échangés par catégorie

Sa collection NBA Top Shot par exemple, qui a observé un gain de popularité notable au début de l'année 2021, a vu sa popularité décroître graduellement, au point d'atteindre son volume de vente le plus bas le mois dernier. Ce volume avoisine désormais les quelques milliers de dollars quotidiens, là où la collection a pu enregistrer un pic de vente de plus de 45 millions de dollars en février 2021.

Bien que les employés concernés par ces licenciements soient contraints de trouver un emploi ailleurs, Dapper Labs assure que ces derniers bénéficieront d'un accompagnement jusqu'à qu'ils y parviennent. Cela passera notamment par trois mois d'indemnités, un accompagnement pour retrouver un emploi, ainsi, entre autres, que la mise en place d'un site Web pour mettre en lien les employés lésés avec des professionnels.

Dapper Labs n'a toutefois pas révélé le chiffre précis d'employés concernés par ce limogeage.

Source : Communiqué Dapper Labs, The Block

