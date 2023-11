Disney Pinnacle : que savons-nous sur cette mystérieuse collection de NFT propulsée par Dapper Labs ?

Mardi après-midi, Dapper Labs, l’entreprise derrière la blockchain Flow et des collections de tokens non fongibles (NFT) telles que NBA Top Shot, a dévoilé une waitlist pour un nouveau projet : Disney Pinnacle.

À ce jour, relativement peu d’informations sont encore disponibles sur cette nouvelle collection, si ce n’est qu’elle proposera des épingles, les fameux pin’s, sur les thèmes des personnages de Disney, Star War et Pixar au format numérique :

Be the first to chase, collect and trade digital pins featuring characters you love. Only on Disney Pinnacle. 💫

Join the waitlist at https://t.co/VCeadWRHTU! 🌟 pic.twitter.com/GQa084CkW4

— DisneyPinnacle (@DisneyPinnacle) November 14, 2023