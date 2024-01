La première version de Mickey Mouse entre dans le domaine public… Et devient un token non fongible (NFT)

La souris la plus connue de tous les temps vient de tomber dans le domaine public. Et il a fallu peu de temps pour que son effigie devienne un token non fongible (NFT). Qu’est-ce que cela veut dire pour Disney ?

Une première version de Mickey Mouse tombe dans le domaine public

Pour rappel, la loi sur le copyright des États-Unis protège les œuvres pendant 95 ans. Or la première version de Mickey Mouse est apparue en 1928 dans le court métrage animé Steamboat Willie. Elle est donc désormais utilisable par quiconque, étant tombée dans le domaine public. Il existe cependant des différences entre la mascotte de Walt Disney telle qu’on la connaît aujourd’hui, et cette première version : des détails de vêtement et la manière dont ont été dessinés les yeux notamment.

La première version de Mickey Mouse

L’entreprise rappelle donc que cette évolution ne changera pas grand-chose pour la version « moderne » de Mickey Mouse :

« Les versions plus modernes de Mickey ne seront pas affectées par l’expiration du copyright de Steamboat Willie, et Mickey va continuer à jouer un rôle important et à être un ambassadeur global pour l’entreprise Walt Disney. »

Des NFT immortalisant Steamboat Willie attirent les curieux

Reste que n’importe qui peut désormais utiliser Steamboat Willie et le court métrage : les illustrations ont donc été promptement transformées en tokens non fongibles. Depuis hier, trois collections occupent ainsi les trois premières places du classement des NFT « trending » de la plateforme OpenSea. La première collection transforme Steamboat Willie en une série de photos de profils, et elle est actuellement classée 6e des collections générant le plus de volume, avec plus d’un million de dollars.

Lancer ce type de collections peut cependant être périlleux. La société Walt Disney est historiquement extrêmement protectrice de sa marque, et elle pourrait surveiller les œuvres dérivées qui ressemblent un peu trop à une version moderne de Mickey Mouse. Déjà, on note que certaines collections de NFT utilisent des yeux plus « modernes » pour le personnage. Et Disney a lancé un avertissement :

« Nous nous protégerons de la confusion des consommateurs causée par l’utilisation non autorisée de Mickey et de nos autres personnages iconiques. »

Cela montre donc que les NFT existent dans une zone encore souvent floue, mais qu’ils sont quand même soumis à des lois sur le copyright, comme l’ont déjà montrées plusieurs affaires judiciaires. Et Disney semble être préparé : dès 2022, l’entreprise avait embauché un avocat spécialisé dans les tokens non fongibles.

Source : CNN Business, OpenSea

