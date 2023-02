Procès contre Dapper Labs : les NFT seront-ils bientôt jugés comme des titres financiers ?

S’il est régulier de voir des actions judiciaires outre-Atlantique à l’encore de diverses cryptomonnaies considérées comme des titres financiers par les plaignants, il est plus rare que celles-ci concernent des tokens non fongibles (NFT). C’est pourtant à une affaire similaire que doit faire face Dapper Labs avec les « Moments » de sa collection NBA Top Shot.

En réalité, cette affaire a pris naissance dans un recours collectif en 2021, dans lequel les plaignants avaient estimé que les NFT NBA Top Shot ne respectaient pas la loi sur les valeurs mobilières aux États-Unis et qu’ils auraient dû être enregistrés comme des titres.

Toutefois, Dapper Labs avait contre-attaqué en considérant que cette plainte n’avait pas lieu d’être. Mais cette semaine, le juge américain Victor Marrero a rendu un verdict selon lequel un procès pouvait bel et bien être tenu.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide pour comprendre les tokens non fongibles [NFT]

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Il est important de noter que pour le moment, la justice n’a rendu aucun jugement, Victor Marrero a simplement considéré que lesdits NFTs « semblaient » correspondre aux critères de l’outil fétiche des régulateurs américains : le test de Howey. Toutefois, le véritable procès doit encore avoir lieu, et au stade actuel, cela ne constitue en rien une condamnation pour Dapper Labs, comme l’a précisé l’entreprise sur Twitter :

Today’s order in the Friel v. Dapper Labs matter – which the Court described as a “close call” – only denied our motion to dismiss the complaint at the case's pleading stage. The judge did not conclude the plaintiffs were right, and it's not a final ruling on the case's merits.

— Dapper Labs (@dapperlabs) February 22, 2023