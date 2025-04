Les cryptos peuvent « engendrer des problèmes de stabilité », alerte cette autorité européenne

Régulièrement, les cryptomonnaies sont pointées du doigt par diverses autorités à travers le monde, en raison « des risques », qu’elles sont censées laisser courir. Bien qu’au fil des ans, les critiques se font de moins en moins crédibles, à mesure que la technologie fait ses preuves, les vieilles habitudes ont la vie dure.

C’est dans ce contexte que Natasha Cazenave, la directrice exécutive de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), a pris la parole la semaine dernière, lors d’une réunion « au sujet des crypto-actifs et de leurs potentielles implications pour la stabilité financière ».

En conclusion de son discours d’ouverture, l’intéressée s’est ainsi inquiétée d’éventuels problèmes de stabilité :

Les marchés financiers de l’UE sont, à l’heure actuelle, soumis à de fortes tensions en raison des évolutions politiques et géopolitiques plus larges. Les marchés des crypto-actifs restent relativement modestes. Toutefois, dans le contexte de marché actuel, les turbulences, même sur les petits marchés, peuvent engendrer ou catalyser des problèmes de stabilité plus larges au sein de notre système financier. Une surveillance rigoureuse des risques, ainsi qu’une solide préparation aux situations de crise, sont à l’ordre du jour.