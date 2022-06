Les cryptos liées au metaverse augmentent de +400% sur un an

Les cryptos liées au metaverse surpassent largement toutes les autres catégories de crypto dans les conditions de marché actuelles, puisqu'elles sont en hausse de près de 400% en glissement annuel.

Il est notamment possible de citer Sandbox (SAND) qui affiche une hausse de +470% sur un an, Axie Infinity (AXS), en hausse de 511 %, et STEPN (GMT), en hausse de 746 %, selon les données du rapport sur le marché de mai 2022 de Kraken Intelligence et CoinGecko.

En revanche, le prometteur Decentraland (MANA) affiche une hausse de seulement +41% sur un an, bien moins que ses concurrents directs.

💥 The #NFT boom of 2021 has not only drawn mainstream attention to digital art investments, it has also popularized the crypto metaverse.

Kraken Intelligence's report takes a closer look at how the crypto metaverse will change the way we communicate: https://t.co/kjrf6Pu8yg pic.twitter.com/YHpljpBJR9

— Kraken Exchange (@krakenfx) June 7, 2022