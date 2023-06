Cryptomonnaies : la SEC demande le gel des actifs de Binance.US

Dans la continuité de sa plainte contre le groupe Binance, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé hier soir une demande à la Cour de district des États-Unis pour le District of Columbia afin d’obtenir le gel temporaire des actifs de Binance.US.

Parmi la multitude de faits reprochés à Binance dans l’action initiale, il y avait notamment des zones de flous concernant la distinction entre la branche mondiale et la succursale à destination des États-Unis, ainsi qu’un potentiel mélange des actifs des clients.

Ce sont donc ces incertitudes, qui ont, entre autres, motivé la SEC à déposer cette demande, le temps de clarifier la situation. Ainsi, l’organisme fédéral requiert que tous les actifs des clients américains, se trouvant éventuellement sous la gestion d’autres entités du groupe, soient rapatriés à BAM Trading et BAM Management, les sociétés qui opèrent Binance.US :

De son côté, Changpeng Zhao, PDG et fondateur de Binance, a insisté sur le fait que les actifs étaient en sécurité et que Binance.com n’était pas affectée :

Clarification: this could only affects https://t.co/hSHrrlF7o7, IF granted by the court.

It does NOT affect https://t.co/9rMMAmc1G9. Funds are #SAFU https://t.co/Xedzc0tyuM

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 6, 2023