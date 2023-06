Cryptomonnaies : pour le directeur juridique de Coinbase, « les États-Unis sont à la traîne »

Alors que la position des États-Unis vis-à-vis des cryptomonnaies alimente l’actualité depuis de début de l’année, Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, va témoigner aujourd’hui à Capitol Hill devant le Comité de l’agriculture de la Chambre des représentants.

Tomorrow I will be testifying on Capitol Hill before the House Committee on Agriculture on the need for clear crypto rules and the Digital Asset Market Structure Discussion Draft. Read a summary of my testimony here/below:https://t.co/V4vTo0OT6L

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) June 5, 2023