Crypto-rapt : 88 suspects mis en examen, la PNACO se mobilise

Depuis le début de l'année 2025, une nouvelle vague de crimes frappe la France et plus particulièrement les détenteurs de cryptomonnaies : les crypto-rapt. Face à cette nouvelle menace, le Parquet National Anti-Criminalité Organisée (PNACO) est créé en janvier 2026. 4 mois plus tard, la procureure Vanessa Perrée dresse un état des lieux des constats livrés par son parquet.

Le PNACO face à l'explosion des crypto-rapt

Ce vendredi, le Parquet National Anti-Criminalité Organisée (PNACO) a dressé un lourd bilan : 135 enlèvements ou tentatives d'enlèvements liées aux cryptomonnaies ont été recensées depuis 2023.

La procureure Vanessa Perrée, à la tête du PNACO s'est exprimée sur « un phénomène criminel en forte évolution » : les crypto-rapt. Pour 18 faits recensés en 2024, on en compte 67 en 2025 et 47 sur ce début d'année 2026.

Entré en fonction en janvier 2026, ce nouveau parquet spécialisé doit « renforcer la réponse judiciaire apportée au narcotrafic et aux réseaux criminels les plus structurés, en centralisant les affaires les plus complexes ».

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La procureure souligne un « volume significatif de mis en cause » : ce sont 88 personnes, dont plus de 10 mineurs qui ont été mises en examen dans le cadre de 12 enquêtes en cours. Ce sont également 75 suspects qui ont été placés en détention provisoire selon la cheffe du PNACO.

Il est également indiqué que plusieurs personnes identifiées sont impliquées de manière récurrente dans plusieurs dossiers. Cela prouve l'existence de réseaux organisés dans le cadre des violences liées aux cryptos.

Face à cette situation, les autorités appellent à la vigilance. Les détenteurs de cryptos et les professionnels du secteur (ainsi que leurs proches) doivent faire preuve d'une vigilance renforcée.

Il est ainsi recommandé d'éviter toute surexposition sur les réseaux sociaux pour éviter d'être la victime d'un ciblage et de rester vigilant face aux sollicitations inhabituelles.

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Les affaires en cours du PNACO

Dans le communiqué, la procureure détaille quelques affaires en cours. La semaine dernière, 3 hommes âgés entre 25 et 30 ans déjà condamnés par la justice, ont été appréhendés.

Ils ont été interpellés par la section de recherches de la gendarmerie de Chambéry et l'Unité nationale de police judiciaire (UNPJ) dans le cadre de l'enquête sur un crypto-rapt datant de novembre 2025 à Challes-les-Eaux (Savoie).

Dans cette affaire, 3 individus avaient séquestré et violenté un couple, les forçant à transférer 8 millions d'euros en cryptomonnaies.

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Il est par ailleurs indiqué que 2 d'entre eux sont également poursuivis dans une enquête similaire datant de décembre 2025 à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime).

Vanessa Perrée explique que la « série noire » a véritablement commencé en janvier 2025 avec le rapt du co-fondateur de Ledger David Balland et de sa compagne.

La cheffe du PNACO s'est également félicitée du « travail approfondi de rapprochements judiciaires réalisés par les services d'enquête, et notamment l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) de la direction nationale de la police judiciaire et l'UNPJ de la gendarmerie ».

Le PNACO promet de renforcer « l'efficacité de la réponse pénale sur tout le territoire et en lien avec les juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) ».

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Source : TV5 Monde avec AFP

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