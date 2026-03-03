Crypto en France : le résumé complet de février 2026 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois de février parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois de février en France parmi les entreprises crypto ?

Après l’édition du mois dernier, nous poursuivons notre série sur les actualités des acteurs français du Web3. Que s’est-il passé en France au mois de février parmi les acteurs du secteur des cryptomonnaies ?

Passons en revue les dernières nouveautés des entreprises de l’industrie blockchain locale, participant chacune à leur niveau au développement d’un écosystème dynamique.

Ledger et Meria mènent la danse

Le 27 février, Meria et Ledger ont fait une annonce commune concernant le staking du POL du réseau Polygon. À présent, il est possible de staker ses POL sur le validateur de Meria directement depuis l’application Ledger Wallet.

Parallèlement, Meria a aussi annoncé un partenariat avec Taurus, un fournisseur suisse d’infrastructures blockchain pour les institutionnels. Grâce à cette collaboration, les clients de Taurus pourront eux aussi s’appuyer sur les services de staking de Meria.

Pour sa part, Ledger a officialisé le lancement pour tous ses utilisateurs des rendements sur le BTC annoncé en janvier dernier avec Lombard. Le 26 février, la licorne française a également intégré l’OKX DEX à Ledger Wallet, offrant ainsi une manière supplémentaire d’échanger ses tokens facilement dans un environnement en self-custody.

Plus tôt au début du mois, Ledger a révélé un partenariat avec l’Université de Nicosie, dans le cadre de son prochain « Massive Open Online Course » (MOOC) « Mastering Web3 ».

La finance décentralisée résiste au bear market

Après un fort développement au cours des derniers mois, le spécialiste des fonds monétaires tokenisés Spiko a annoncé le 19 février avoir dépassé le milliard de dollars d’actifs sous gestion. Sur un mois, cela représente une hausse de 20 %, tandis que le nombre de clients actifs dépasse désormais les 3 300.

Avec un token en hausse de près de 70 % sur 30 jours, Morpho n’a une nouvelle fois pas chômé le mois dernier. Entre autres, le protocole de finance décentralisée a par exemple commencé à lancer des coffres dédiés aux ETF tokenisés de l’Ondo Global Market, tandis que des coffres sur le XRP, l’ADA, le LTC et le DOGE ont également été intégrés aux produits de rendements de Coinbase.

Les banques poursuivent leur adoption

Petit à petit, le stablecoin EUR CoinVertible (EURCV) de SG Forge se développe au travers des différents partenariats, au point d’atteindre aujourd’hui une capitalisation de près de 79,6 millions d’euros. Le 18 février, SG Forge a d’ailleurs annoncé une blockchain supplémentaire pour déployer son EURCV, à savoir le réseau XRP Ledger de Ripple.

Toujours à propos de l’EURCV, la fintech Deblock a intégré un coffre du protocole de prêts et d’emprunts Morpho, afin de proposer à ses clients des rendements pouvant aller jusqu’à 5,2 % par an.

Pour rester dans le secteur bancaire, BNP Paribas s’est démarquée, en hybridant l’un de ses fonds monétaires. Et pour cause, au travers d’une expérimentation interne, la banque a utilisé sa plateforme AssetFoundry pour tokeniser des parts de fonds sur la blockchain Ethereum (ETH).

Du minage de Bitcoin (BTC) chez Engie ?

Le 23 février, Engie a révélé qu’elle envisageait de se lancer dans le minage de Bitcoin (BTC). Pour l’heure, rien de concret, mais cette éventualité fait en fait partie des options envisagées pour équilibrer son nouveau parc de production d’énergie solaire au Brésil : Assu Sol. Avec une capacité de 895 MWc, le site devra effectivement faire face à des pics de production ponctuels durant les journées de fort ensoleillement, une production qui pourrait ne pas être entièrement absorbée par la demande locale. À ce titre, le minage peut être un bon moyen de rentabiliser une installation pour lui permettre de fonctionner à son plein potentiel, le tout sans gaspiller les surplus.

Swissborg se met à jour

Petite entorse à la règle habituelle, partons en Suisse pour revenir sur les dernières annonces de SwissBorg dans le cadre de sa dernière Keynote le 25 février dernier. À cette occasion, 3 nouveaux produits ont été dévoilés, à savoir les trigger orders, permettant facilement de déclencher des ordres d’achat ou de vente automatiques, une nouvelle carte crypto Mastercard, ainsi d’une nouvelle application Web pour accéder à SwissBorg sur un ordinateur.

